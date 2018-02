Unos 2.300 socios del Unicaja dejaron de acudir al partido contra el Maccabi Imagen del partido disputado este jueves ante el Maccabi en el Carpena. / Salvador Salas Pese a que se quedaron sin vender poco más de 500 entradas y se esperaba casi el lleno, la asistencia al encuentro fue de 7.482 personas JUAN CALDERÓN Sábado, 24 febrero 2018, 00:27

El miércoles por la tarde el Unicaja anunció que sólo quedaban poco más de 1.000 entradas para el choque contra el Maccabi en la Euroliga. Si el Palacio de los Deportes tiene capacidad para unas 10.300 personas, se estaba cerca del lleno para el importante encuentro. Sin embargo, la realidad dijo otra cosa. Ya al comienzo del choque se percibía una buena entrada, pero ni de lejos cerca del lleno. Al término de la primera parte se facilitó la asistencia oficial, que fue de 7.482 personas. Este periódico contactó ayer con el Unicaja que confirmó que sólo se quedaron por vender unas 500 localidades. Para entender lo que sucedió, falta un último dato, el club cuenta con 8.000 abonados esta temporada.

Es decir, pese a que se vendieron una gran cantidad de entradas de las 2.300 teóricamente disponibles, se estuvo muy lejos del lleno o, al menos de la asistencia que se preveía. La explicación hay que encontrarla en los socios del Unicaja.

El Unicaja malagueño confirmó que unos 2.300 socios se quedaron en su casa y no acudieron al Palacio para ver en directo el choque contra el Maccabi. Está comprobado que la asistencia a los partidos de la Euroliga desciende cuando el Unicaja juega en jueves, miércoles o martes, en lugar del viernes, más cómodo para los aficionados al no ser laborable el día siguiente o no haber colegio, lo que facilita la asistencia de los niños. En términos porcentuales se estaría hablando de que casi el 30% de la masa social del club no fue al partido.

Similar asistencia

En lo que va de temporada, el equipo malagueño ha jugado cinco partidos europeos en jueves, dos en martes y uno en miércoles. A pesar de esto, la asistencia en la Euroliga, salvo en las últimas jornadas en las que, además las bajas temperaturas se han dejado sentir, está siendo casi la misma que en los encuentros de la Liga ACB.

El peor dato de la temporada en la Euroliga en el Palacio de los Deportes fue precisamente ante el Khimki en un partido que se jugó un jueves y al que acudieron 5.871 espectadores. También fueron malos datos de otros partidos que no s jugaron en viernes como ante el Brose, Zalgiris, Baskonia o Efes, todos por debajo de los 7.000 espectadores. En lo que va de temporada, el dato de asistencia, sin embargo, es bueno, pese a este absentismo de socios. La media de público en los partidos de Euroliga del Unicaja es de 7.363 espectadores, a los que han acudido un total de 88.363 personas hasta el momento.