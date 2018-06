ACIERTEN, POR FAVOR

Se encuentra el Unicaja ante una de las decisiones más importantes de los últimos años. Ayer puso fin al ciclo de Joan Plaza al frente del equipo. Cinco temporadas marcadas por la regularidad, salvo algún sobresalto. El aficionado se ha acostumbrado a esto, a que el equipo falle poco, que compita y que alcance ciertos mínimos objetivos, así que si se cambia el menú, el riesgo de indigestión es grande.

Plaza puede gustar más o menos, generar cierta animadversión por sus lecciones de baloncesto y su carácter, pero es fiable. Aquí en el deporte profesional, no se viene a hacer amigos, sino a perder poco y a divertir, que es lo que quieren los aficionados. Plaza ganó más que perdió, pese a ese sabor amargo de este final de temporada y el que venga detrás tendrá que mejorar su legado. Y no hacerlo sólo durante un año, sino durante cinco. Al Unicaja le han pasado el Valencia, Andorra y Gran Canaria. Por eso es clave no errar el tiro, no dar un paso atrás y ser ambiciosos para que nadie se tenga que acordar del buen trabajo de Plaza.