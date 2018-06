Adiós a Plaza, el técnico de la estabilidad El catalán deja el Unicaja como el entrenador con más partidos y después de ganar un título en cinco temporadas JUAN CALDERÓN Lunes, 4 junio 2018, 21:31

Joan Plaza es ya historia del Unicaja. El club malagueño cerró con una nota de prensa la etapa más larga de un entrenador en su historia. Cinco temporadas, récord de partidos dirigidos y un título, la Eurocup en 2017. Se pone fin así al ciclo liderado absolutamente por Plaza que se caracterizó por la estabilidad y la regularidad en los resultados salvo en una temporada.

Joan Plaza llegó al Unicaja el 6 de junio de 2013, aunque su contratación estaba pactada desde meses antes. El club consideró que era el técnico perfecto para tratar de poner fin a su etapa más negativa en cuanto a resultados deportivos, pero también en lo que a desarraigo y distanciamiento de la afición. Desde la destitución de Aíto García Reneses, el Unicaja sufrió la mayor crisis de su etapa reciente, acompañada también de una notable bajada de su presupuesto. Con el madrileño en el banquillo faltó a dos Copas del Rey y se vivió una fractura total con la grada. Su probó con Chus Mateo a mitad de temporada y se le dio la oportunidad de comenzar la siguiente, pero también fue cesado, y por él se acudió a Luis Casimiro para salvar el puesto en la Euroliga. Esa temporada no se jugó ni el 'play-off'. El Unicaja no se atrevió a apostar por el manchego y también entonces pactó la llegada de Jasmin Repesa. Lo del croata fue un completo desastre. Completó una gran Euroliga, pero no jugó ni la Copa ni el 'play-off'.

En medio del desconcierto, aparece Plaza, un tipo serio, con fama de riguroso y metódico, que llegaba de liderar a un Zalguiris sobresaltado por los impagos.

No es un secreto que Plaza llegaba con una idea preconcebida de los problemas del club. Se aisló y aisló al equipo, que sufrió una gran remodelación. Su arranque no fue fácil, el Unicaja naufragó en la Copa de 2014 al quedar eliminado por el Zaragoza. Fueron momentos difíciles para el barcelonés, que entonces entendió la presión de dirigir a un club con una gran atención mediática y de los aficionados. Pero el equipo se repuso, y completó una buena liga, alcanzó las semifinales y compitió a gran nivel contra el Real Madrid acabando eliminado en cuatro partidos. Aquello reforzó por completo a Plaza, que pasó a controlar todas las áreas deportivas del clu8bn, especialmente en la planificación del primer equipo. Trató también de hacer algunos cambios en la estructura y algunos los consiguió.

A partir de entonces, todo en lo referente a la plantilla profesional dependía de él. Hay quien considera que el club se entregó en exceso a la figura del entrenador. La temporada siguiente, la 2014-2015 fue la mejor en cuanto a rendimiento. El Unicaja lideró durante casi toda la temporada la Liga ACB, llegó a la Copa de Las Palmas como cabeza de serie y aparecía con una alternativa al título frente a los grandes. En la Copa fue eliminado en semifinales por el Barcelona y en la Liga cayó en el quinto partido también de semifinales contra el Barcelona en un partido marcado por la polémica arbitral. En lugar de dar continuidad al equipo, el Unicaja casi lo cambió por completo. Algunas decisiones no se entendieron y varios fichajes fueron una absoluta decepción. En la temporada 2015-2016 el Unicaja no se clasificó para la Copa de La Coruña y en la Liga sólo se repuso al final. La Euroliga, aunque se alcanzó el 'Top 16', fue decepcionante.

Con la ausencia en la Copa surgieron las primeras dudas del Unicaja sobre Plaza, y el presidente lo ratificó. De hecho, Eduardo García ha sido el gran valedor del Barcelonés, pues le tocó vivir en primera persona las complejas temporadas previas a su llegada al banquillo. García valoraba su constancia en cuanto a resultados, pese al pinchazo copero. Fue una temporada llena de sobresaltos, pues la Euroliga dejó fuera al equipo del nuevo formato.

Durante toda la temporada, los rumores sobre la salida de Plaza del Unicaja con destino a otro club de la Euroliga fueron constantes y aquello descentró por completo al técnico. También fueron sonados algunos problemas con jugadores de peso en el vestuario.

Aquello, sin saberlo entonces, trajo la mayor alegría de la etapa de Plaza, el título de la Eurocup ganado al Valencia. Ese logró salvó a Plaza de salir del club entonces. El equipo había perdido la regularidad en la Liga y pocos imaginaban ganar la Eurocup. En febrero, el Unicaja cayó eliminado en la Copa en cuartos de final ante el peor Barcelona que se recuerda. El equipo y Plaza salieron muy tocados de Vitoria. Mientras, el club había decidido poner fin a la etapa del catalán en Málaga, y de hecho tenía pactada la llegada de Txus Vidorreta como sustituto. Pero comenzaron las eliminatorias de la Eurocup. El Unicaja, siempre con el factor campo en contra, eliminó al Bayern y al Lokomotiv y forzó el tercer duelo en la final contra el Valencia. Aquella mágica noche del 5 de abril, el Unicaja ganaba la Eurocup de forma increíble. El título lo cambio todo.

Plaza renovó un año más, pese a que en el consejo de administración había posturas en contra, y el Unicaja y él se dieron el gusto de volver juntos a la Euroliga. Hay quien considera que esta temporada, la actual, le ha sobrado. El equipo ha tenido momentos brillantes rozando la clasificación para el 'play-off' de la competición europea, pero no fue regular en la Liga y este ha sido el problema. El campeonato doméstico era clave para regresar a la Euroliga. El desplome sufrido hace un mes, el séptimo puesto al final de la fase regular y la pobre imagen dada ante el Baskonia confirmaron el final de un ciclo. Como en campañas anteriores, el desgaste en la relación con algunos jugadores fue grande. Si en otros años, no afectó al equipo, en esta ocasión, sí.

En febrero de este año se convirtió en el entrenador que más veces ha dirigido al Unicaja y deja esa marca en 325 partidos, una cifra que será difícil de superar. Así Joan Plaza es parte ya de la historia del Unicaja. Ahora llega un momento clave para el club, como es el de acertar con su sustituto para mantener la estabilidad y aspirar a algo más que competir.