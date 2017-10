La última foto antes de ser arrollada por Alberto Díaz Momento del incidente de Alberto Díaz. "Mi peto tenía el número 155. ¿Casualidad? No lo creo...", ironiza la fotógrafa contra la que chocó el jugador cajista ESTER REQUENA Martes, 24 octubre 2017, 13:03

La derrota del Unicaja en la cancha del Real Madrid ha quedado pronto olvidadas en las redes sociales. Y todo por el incidente entre Alberto Díaz y la fotógrafa madrileña Alba Pacheco... o más bien por cómo se lo ha tomado la fotoperiodista. "Mi peto es el número 155. ¿Casualidad? No lo creo...", ironiza Pacheo en su perfil de Twitter en referencia al artículo de la Constitución puesto en marcha por el Gobierno. "Original forma de desactivar el 155", detallaban en las redes sociales entre las curiosas respuestas.

La protagonista incluso durantes unos minutos cambió su biografía de Twitter que "una vez llevé un peto con el 155 y he sido arrollada por Alberto Díaz". Pero ya lo ha borrado, aunque no los comentarios en los que asegura que "por suerte, que Alberto no es muy grande" en comparación con jugadores como Shermadini.

El arrollador Alberto Díaz, protagonista en el Zapping. pic.twitter.com/Z1glHs1lws — Liga Endesa (@ACBCOM) 24 de octubre de 2017

“He ido a luchar el balón, no había visto a nadie. Le pido disculpas a la fotógrafa por si le he roto algo de la cámara”, explicó sobre dicho instante el base del Unicaja. Pero nada de nada. La cámara canón de Alba está sana y salva, como ella misma ha explicado en sus redes sociales. De ella ha salido la última foto antes de que fuese espectacularmente arrollada.