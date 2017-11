Alberto Díaz y Dani Díez, pendientes mañana de la preselección de Scariolo El base y el alero del Unicaja no jugarán con España en las ‘ventanas’ de la FIBA si entran en la lista definitiva JUAN CALDERÓN Domingo, 5 noviembre 2017, 17:41

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, dará mañana la lista de la discordia para los encuentros de las denominadas ‘ventanas’ FIBA, los partidos de selecciones clasificatorios para el Mundial de 2019 que coinciden con los encuentros de la Euroliga. De este modo, dos jugadores del Unicaja, Alberto Díaz y Dani Díez, parece que estarán en la preselección de 24 jugadores que facilitará el entrenador italiano para los partidos ante Montenegro (Podgorica) y Eslovenia (Burgos) el 24 y el 26 de noviembre respectivamente.

Hasta aquí no hay problema, pues es una lista previa, el dilema llegará el día 12, cuando el técnico dé la convocatoria definitiva. En ese momento, los dos jugadores del Unicaja, si son convocados, tendrán que decidir si dan el sí a la selección, una postura que ya está tomada al parecer y ambos renunciarán a la convocatoria. El motivo no es otro que el encuentro que el Unicaja disputa el día 24 en Málaga ante el CSKA de Moscú.

La falta de acuerdo entre la FIBA y la Euroliga a la hora de hacer un calendario unificado ha desembocado en este gran conflicto que vive el baloncesto europeo desde hace meses. Si Díaz y Díez optasen por jugar con España estarían, además incumpliendo su contrato con el Unicaja. La Ley del Deporte de 1990 es el argumento utilizado como arma de presión contra los jugadores, pero el Consejo Superior de Deportes no parece partidario de cargar contra clubes o jugadores, en parte porque hay precedentes de profesionales que ya rechazaron jugar con España. Lo hicieron Felipe Reyes y Rudy Fernández este verano para el Europeo, y antes Fran Vázquez o Suárez, por poner algunos ejemplos, además de los NBA como Marc Gasol o Mirotic, alegando motivos contractuales.

El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, dejó clara la postura del CSD. «Las ‘ventanas’ están demostrando que no son una buena estrategia para el baloncesto español». Así que el CSD no parece partidario de sancionar a nadie, pues parece justificado que los jugadores de equipos de la Euroliga, al tener partidos con sus clubes, no pueden disputar estos encuentros clasificatorios para el Mundial 2019 con las selecciones.

No hay cambio de fechas

En las últimas semanas se han barajado distintas alternativas para solucionar este problema. La Euroliga propuso que se modificase todo el calendario, pero ya con vistas a la próxima temporada, por lo que no resolvería el problema actual y se encontró con el rechazo de la FIBA. Por su parte, la Federación Internacional propuso que la jornada de la Euroliga se disputase el martes 21, para así dar tiempo a los jugadores a afrontar los dos compromisos. Sin embargo, esto llevaría a algunos jugadores a disputar tres partidos en seis días, con el consiguiente riesgo para su físico y sin perder de vista que no se ha acordado nada tampoco en temas de seguros que cubran posibles lesiones. Ahí está el ejemplo de Sergi Llull que se lesionó con España en la preparación del Eurobasket. El Unicaja no ha recibido notificación alguna de cambio de fechas, según confirmó a SUR, y tampoco le consta que el CSKA lo haya solicitado para el partido del día 24.

Además, en favor de la Euroliga juega el agravio comparativo con la NBA, que ya dijo que no liberaría a sus jugadores para estos partidos de selecciones. Algunas federaciones han evitado el conflicto, como la de Lituania, y no han convocado, a ningún jugador de los equipos de Euroliga. Waczynski, Musli, Milosavljevic y Nedovic ya han sido preconvocados por sus selecciones.