Alberto Díaz: «Espero que todo se resuelva de forma amigable» Imagen de archivo de Alberto Díaz. / SUR El canterano reconoce la complejidad por la convocatoria con España y pide comprensión JUAN CALDERÓN Martes, 7 noviembre 2017, 18:42

Día importante en la carrera profesional de Alberto Díaz. El base malagueño es uno de los 24 jugadores preseleccionados por Sergio Scariolo para los partidos de clasificación para el Mundial de 2019 ante Montenegro y Eslovenia. Sin embargo, el primero de los partidos, que se jugará el día 24 coincide con el Unicaja-CSKA y no podrá cumplir su sueño de debutar con la absoluta en un partido oficial. Díaz analizó este martes la situación y, aunque explicó que no ha tomado una decisión en caso de que entre en la lista definitiva de doce jugadores reconoce la complejidad del asunto.

“Creo que es algo muy bonito porque a todo jugador le gusta estar ahí. Es un placer y un honor estar en esa lista y estoy muy agradecido. Aún no se sabe nada. Creo que es algo que hablar entre los jugadores de forma colectiva. Hay que ir a una. Nos alegramos porque nuestra selección nos convoque, pero tenemos que comprender que el Unicaja y cada club nos necesita. Creo que debe ser una decisión colectiva. No he hablado nada con el club porque no se sabía nada. Todo esto se irá resolviendo con el paso del tiempo y espero que sea de la forma más amigable posible. Hay que buscar la mejor solución”, dijo. Aunque Díaz no quiere mojarse, ninguno de los jugadores del Unicaja preseleccionados por sus equipos nacionales (Nedovic, Milosavljevic, Muli, Salin y Waczynski) renunciarán a estos partidos de clasificación.

El malagueño lamentó que la responsabilidad final recaiga sobre los jugadores, después de que la FIBA y la Euroliga no hayan llegado a un calendario unificado que evitase la coincidencia de partidos. “Es lo que pasa. En alguien tiene que caer la responsabilidad y nosotros como jugadores tratamos de llevarlo lo mejor posible, y teniendo en cuenta todo, tanto para la selección como para el club y para nosotros”, afirmó.