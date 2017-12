Alberto Díaz, el mejor pasador de la jornada en la Liga Endesa El base malagueño completó ante el Zaragoza un partido muy completo, en el que repartió siete asistencias ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 11 diciembre 2017, 14:19

En esta bache por el que ha pasado, o pasa, el Unicaja, Alberto Díaz era uno de los hombres más perjudicados. El malagueño, que estrenaba esta temporada un nuevo contrato con el club de su vida y un rol más importante, no conseguía levantar el vuelo. Al malagueño se le veía falto de confianza en su tiro -no es su principal arma, pero el año pasado fue un triplista bastante efectivo- y menos activo que en la temporada pasada. No se le veía contento al base, que como siempre destaca por su enorme ética de trabajo y por ser muy exigente.

Pero en el entorno del equipo nadie tenía dudas en que el mejor Alberto iba a regresar pronto. Aún está en camino, pero en los últimos partidos el canterano ha tenido un papel en los partidos mucho más importante. En Zaragoza completó uno de sus mejores encuentros de esta temporada, aportando en muchos aspectos del juego (8 puntos, con dos triples, 5 rebotes y 7 asistencias, para 14 de valoración).

El jugador del Unicaja ha sido incluido en el quinteto de los jugadores más destacados de la jornada en la Liga Endesa. Gracias a sus 7 asistencias en la exhibición ofensiva del cuadro malagueño ante el Zaragoza, fue el mejor pasador de la semana en la competición española. El base del Unicaja, Alberto Díaz, se convierte por primera vez esta temporada en el máximo asistente de la jornada y sus siete pases sirvieron para que sus compañeros llegaran a anotar 20 puntos más, gracias a convertir 6 triples y 2 tiros libres.