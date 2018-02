Arlauckas: «Es un momento bueno del Unicaja para sorprender al Madrid» 01:43 Joe Arlauckas. / Marina Rivas Así valora el ex ala-pívot del Caja Ronda (1988-1990) y del Real Madrid, Joe Arlauckas, el duelo de esta noche de la Copa MARINA RIVAS Jueves, 15 febrero 2018, 15:38

Un partido disputado y con serias opciones para el Unicaja, así valora el ex ala-pívot del Caja Ronda (1988-1990) y del Real Madrid, Joe Arlauckas, el duelo de esta noche de la Copa. «Va a ser un partido interesante, porque es en campo neutral. El Madrid le ha ganado este año fácil en casa en la Euroliga y luego el Unicaja ganó también en Málaga, pero en Las Palmas será diferente. En este torneo brillan equipos como el Madrid y sufren otros como el Unicaja, pero a veces tanto por los nervios como por jugar tantos partidos seguidos es difícil… Es un momento bueno del Unicaja para sorprender al Madrid», afirma.

Para Arlauckas, «el Madrid es el favorito, pero creo que el Unicaja tiene un buen equipo para defender bien al Madrid y ganarle. El equipo madrileño está en un momento difícil porque jugadores lesionados se están reintegrando en la dinámica del grupo… y últimamente tampoco va muy bien».

En cuanto a las claves, «el Unicaja tiene un equipo y en el Madrid, Doncic es el más importante ahora mismo para el equipo. El Unicaja tiene jugadores como Waczynski, que mete de tres y va bien por fuera». El Madrid perdió la Copa del 1993 y Arlauckas fue el MVP del torneo, pero el estadounidense no guarda un grato recuerdo: «Yo fui el mejor, pero perdimos. Es la única Copa en España que no tengo, por desgracia. Por eso no me gusta la Copa del Rey, porque es la única que me faltaba».