La asignatura pendiente del Unicaja en Europa

Emulando la frase famosa, como decíamos ayer, el Unicaja mantuvo su idilio con Tel Aviv y logró el jueves una victoria que confirma la tradición de que sus triunfos en Israel coinciden con buenas rachas de resultados fuera de casa. Ahora ocurre todo lo contrario, al conjunto malagueño le toca aprobar la asignatura pendiente que tiene en Europa frente a los equipos españoles. Los tres partidos siguientes en casa son frente a Valencia, Real Madrid y Baskonia (entre medias debe viajar a Kaunas y Milán), y su balance frente a equipos nacionales no puede ser más desalentador. Se ha enfrentado a ocho de ellos que juegan la Liga Endesa, y con ninguno presenta un balance positivo. Solo gana el 37’7% de los partidos frente a conjuntos españoles, aunque el último precedente es ilusionante, con su importante victoria en Barcelona. Pero es que se da el caso que el equipo azulgrana, bestia negra cuando se trata de competición nacional, Liga o Copa, es el que mejor se le da cuando es un torneo europeo, ya que es el único de los grandes con el que no presenta balance negativo: 5 triunfos y 5 derrotas. Mientras, contra el Real Madrid solo sumó tres victorias en nueve partidos; frente al Baskonia ganó cinco choques de 12 disputados, y contra el Valencia, solo dos victorias en seis partidos, aunque ambas tuvieron un sabor muy dulce porque supusieron un título, el de la Eurocup. En cuanto al resto, ha ganado los mismos partidos que ha perdido frente al Estudiantes y al UCAM Murcia, y no ha ganado en Europa a Joventut y Bilbao, con los que se ha enfrentado dos veces. Toca romper esa racha si quiere mantener sus opciones intactas en esta exigente y preciosa Euroliga.

Si hay alguien capaz de voltear cualquier situación ese es Nedovic, que está en un momento excelso, y en Tel Aviv volvió a anotar con fruición. El serbio completó frente al Maccabi su séptima actuación estelar con la camiseta del Unicaja logrando veinte o más puntos, y en la historia europea del cuadro malagueño solo ha habido tres jugadores que hayan superado esa marca: Veljko Mrsic, que en diez encuentros anotó 20 o más puntos; Daniel Santiago, que lo hizo en nueve partidos, y Louis Bullock, que lo consiguió en ocho. Zoric aparece con siete, igual que Nedovic. Si no surge algún contratiempo está claro que el genio de Nova Varos batirá todos los registros posibles esta temporada.

Es difícil verlo en estos cinco años de Plaza en Málaga, pero el jueves en Israel dos hombres interiores mejoraron o igualaron sus registros con la camiseta del Unicaja. Shermadini se fue hasta los 15 puntos y logró su tope personal, mientras Brooks igualó su marca de 18 puntos que databa del pasado mes de marzo.

El destino, tan caprichoso, ha permitido que Valencia y Unicaja se crucen en el camino con demasiada asiduidad últimamente. El equipo malagueño recibe al cuadro ‘taronja’ en una situación muy diferente al de la primera vuelta, donde perdió en la Fonteta por 38 puntos, situándose en la clasificación con una victoria y tres derrotas, al contrario que el conjunto que entrena Vidorreta, que sumaba tres triunfos. Desde entonces, hasta la semana pasada, sufrió diez derrotas seguidas, mientras el equipo malagueño ganó seis partidos. Además, da la casualidad que el Unicaja logró su punto 23.000 en la Euroliga ese día tan fatídico, y el jueves, si anota 77 conseguirá alcanzar los 24.000 en la máxima competición.

El viernes la Euroliga dejó un dato para la historia, ya que el Barça ganó en Rusia al Khimki y puso fin a una racha de seis derrotas seguidas, la peor en los últimos 50 años, según destacaron los medios catalanes. Curiosamente, el cuadro azulgrana venció al equipo entrenado por Bartzokas, el técnico de la pasada temporada que también acumuló varios registros negativos. Para algunos supuso su particular venganza.