Atasco en el recambio de Shermadini El Unicaja no da con el sustituto del pívot y opta por dar de alta a Soluade para la Liga JUAN CALDERÓN Sábado, 17 marzo 2018, 00:12

Dijo Joan Plaza que esperaba al recambio de Shermadini para el jueves, pero parece que va a tener que esperar algún tiempo más. No da el club malagueño con el jugador ideal para suplir al lesionado pívot georgiano. Aunque los candidatos se habían reducido bastante, parece que las negociaciones se han complicado bastante. Fuentes del club reconocieron que no eran optimistas para cerrar el asunto. Algunos jugadores contactados no quieren venir al Unicaja por sólo dos meses, otros tienen contratos y no pueden salir de sus equipos y algunos de los ofrecidos simplemente no cumplían con lo que se busca.

Así las cosas, el Unicaja ha optado por dar de alta al canterano Soluade para los encuentros de la Liga Endesa. De este modo, gasta uno de los nueve cambios en la plantilla que permite la normativa de la competición. El club, mientras tanto, sigue a la búsqueda del recambio de Shermadini dos semanas después de que se lesionase. Como ya se ha informado estos días, los ofrecimientos han sido múltiples y variados, tantos desde la Liga de Desarrollo de la NBA como de otras competiciones menores. La búsqueda continúa.