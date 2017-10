Augustine: «El calendario es difícil, pero no es una excusa» Agencia Lof El ala-pívot y Alberto Díaz valoran la derrota del equipo antes de continuar con la competición europea, el miércoles, en el Martín Carpena MARINA RIVAS Domingo, 22 octubre 2017, 21:20

Los jugadores del Unicaja repitieron el argumento de su entrenador de que no valen excusas para la abultada derrota ante el Real Madrid (99-85). “Sabíamos que iba a ser duro, pero tenemos que aprender de esto y empezar a pensar en el siguiente partido en casa (ante el Brose en Euroliga)”, explicó una de las caras nuevas de esta temporada cajista, Augustine. “En nuestro primer viaje estuvimos fuera, en Atenas, cuatro o cinco días y ahora empezamos a entender cómo va a ser el calendario. Viajes, aviones, aeropuertos, trenes… El calendario es difícil pero no es una excusa. Ahora tenemos que descansar antes del miércoles”.

Era un buen día para intentar sacar una victoria al Real Madrid en su casa, al acumular bajas notables como Llull, Kuzmic o Randolph, entre otros, aunque no era tarea fácil. “Aunque falte Llull, entre otros jugadores, es verdad que es un agujero en el equipo, pero hay jugadores que pueden subir a un nivel más alto como Doncic o Llull”, sentenció el americano y quiso valorar algunos de los aspectos negativos del Unicaja: “En defensa nos estamos equivocando y ellos han sido mejores en los tiros… Tenemos que trabajar y seguir luchando. Igualmente si hubiéramos ganado hoy, también tendríamos que seguir trabajando para mejorar”.

De la misma forma piensa el malagueño Alberto Díaz, que cuestionado sobre si era la fecha para intentar rascar puntos fuera de casa, comentó: “Sí, era nuestra idea, veníamos con la idea de otro tipo de partido, pero han fallado los inicios, el del partido y el del tercer cuarto y no podemos permitir empezar así con un rival como el Real Madrid y eso es lo que nos ha penalizado”. " Teníamos una oportunidad de que podíamos hacerlo, pero ellos han estado más acertados, nos hemos venido abajo con los puntos del rival y el Real Madrid ha sido el claro ganador”.Conclusión que soltaba el base mientras sujetaba una bolsa de hielo en la pierna, en parte, fruto de una caída sobre una fotógrafa que llevó a medio equipo a ponerse las manos sobre la cabeza. “He ido a luchar el balón, no había visto a nadie. Le pido disculpas a la fotógrafa por si le he roto algo de la cámara”, explicó sobre dicho instante.