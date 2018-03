Augustine estará contra el CSKA

James Augustine jugará mañana ante el CSKA. El pívot estadounidense, que arrastra distintos problemas físicos en las últimas semanas, se ha ejercitado esta mañana con el Unicaja y el cuerpo técnico y médico ha decidido que viaje a Moscú para el encuentro ante el cuadro ruso (18.00 horas).

Augustine no está al cien por cien, pues tiene molestias en la rodilla derecha y una contractura en el sóleo de la pierna izquierda, pero podrá echar un cable, según explicó Plaza.

"Augustine ha entrenado un poco, pero no las tengo todas conmigo sobre si puede jugar mañana. Quiero que nos pueda dar unos diez minutos de calidad y de eso he hablado con él, pero físicamente sin hacer nada, lo nota. No tiene tacto, pero está dispuesto a ayudar al equipo y lo voy a utilizar", explicó el técnico.

El que es baja es Giorgi Shermadini que hoy va a ser sometido a nuevas pruebas médicas, concretamente una gammagrafía, para descartar definitivamente la lesión en el pie izquierdo que lo tiene fuera del equipo desde la semana pasada.