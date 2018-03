Augustine y Okouo, también entre algodones en el Unicaja Plaza está muy preocupado por el estado físico del pívot norteamericano, que arrastra molestias en una rodilla ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 20 marzo 2018, 12:24

Shermadini estará fuera de equipo varias semanas y Livio Jean-Charles, el nuevo fichaje no es un '5', ya que juega de ala-pívot. El Unicaja tiene un grave problema en la posición de pívot, porque Augustine no pasa por su mejor momento físico y Viny Okouo, que también arrastra molestias, está demasiado verde aún. Joan Plaza se lamentó esta mañana de que prácticamente va a entrenar estos días sin pívots grandes en la plantilla. "No tenemos ni a Augustine ni a Viny en condiciones de entrenarse", dijo Plaza. "Lo de Augustine me preocupa muchísimo. Llegó a Málaga y está cumpliendo todo lo que hablamos, lo de ser un jugador muy importante en el equipo. Han mejorado sus números, su rendimiento y es un tío muy importante dentro del engranaje del vestuario. Que tenga este tipo de dolencias es muy malo para el equipo", afirmó.

Augustine lleva varias semanas con sobrecarga y molestias en la rodilla derecha que hacían temer una lesión de menisco, algo que se descartó. Pero ha estado jugando con dolor y le está pasando factura la carga de partidos de la temporada. Por su parte, Okouo está con molestias en la espalda y también en una rodilla. "Ayer no pudo entrenar por estas dolencias. Lo tenemos cogidas con pinzas, lo podremos tener 10-15 minutos en la sesión de hoy. Aunque Suárez, Brooks y Díez nos podrán ayudar, Viny, si está bien, tendrá que jugar más en estos tres partidos. Le necesitamos, estoy muy satisfecho de los minutos del otro día. Quzás tenía que haber jugado más en la segunda parte", dijo el entrenador.