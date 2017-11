El Baskonia, una trituradora de entrenadores desde 2012 Pedro Martínez es el noveno técnico en el banquillo de Vitoria en los últimos cinco años JUAN CALDERÓN Domingo, 5 noviembre 2017, 00:45

La continuidad en los proyectos deportivos es algo que con frecuencia se señala como clave en el éxito o fracaso de una temporada. Sin embargo, no siempre se cumple, porque en esto del deporte y del baloncesto entran en juego muchas variables difíciles de controlar.

Sí llama la atención la situación que vive el Baskonia en los últimos años, quizá los de menos estabilidad del club en décadas. Desde que Dusko Ivanovic fue destituido en 2012, el goteo de técnicos ha sido constante y ninguno de los que pasó por el banquillo del Buesa Arena logró la continuidad necesaria para devolver al club a éxitos pasados.

Al montenegrino lo sucedió en el banquillo Zan Tabak, en la que fue su debut como técnico en la ACB, aunque en noviembre de 2012 firmó hasta final de temporada y una más, no fue renovado. El recambio no fue otro que Sergio Scariolo, que regresó a Vitoria después de entrenar a la selección. Era su segunda etapa después de estrenarse en España con el Baskonia en la campaña 1997-1998. Le tocaron tiempos duros al italiano, con impagos a la orden del día y las dos partes llegaron a un acuerdo de rescisión en el verano de 2014. El recambio fue otro italiano, Marco Crespi, que no acabó la temporada, al ser cesado en noviembre de 2014. A Crespi, que denunció al club y ganó el juicio, lo sustituyó Ibon Navarro.

Fue un año convulso para él, pues por la plantilla vasca desfilaron hasta 24 jugadores. Llegó el verano y el Baskonia apostó por Velimir Perasovic, el que mejor lo hizo deportivamente, pues llevó al equipo a la Final Four de Berlín. A pesar de esto, tampoco siguió y continuó el baile. La apuesta fue un técnico español, Sito Alonso, pero los rumores sobre su salida del club comenzaron ya en febrero y se confirmaron en junio. Ahora dirige al Barcelona. La elección de más riesgo ha sido Prigioni con el resultado conocido hasta llegar a Pedro Martínez.