EL Unicaja llega a la octava jornada del campeonato sin una idea de juego clara y lo que es peor, sin saber qué hombres integran la columna vertebral del equipo, esos que deben tirar del carro en los momentos difíciles o quizás, y no sé que es peor, con la idea de que en este, todo lo contrario que en la mayoría de equipos del mundo, no deben existir esos líderes. Esa es la impresión que tuvimos ayer, mientras el Unicaja daba una imagen lamentable frente a un equipo muy inferior desde cualquier punto de vista. Los problemas físicos de Nedovic, seguramente el hombre de la plantilla que más claro lo tiene, son una preocupación añadida a las puertas de otra semana de aúpa en la Euroliga.

Lo cierto es que el equipo, otra vez con uno de esos quintetos iniciales difíciles de entender, empezó bien, pero pronto entró en un bache frente a un conjunto que alternaba la defensa individual con una zona. Aunque enseguida tuvimos un sobresalto con el golpe que Nedovic se llevó en su maltrecho hombro, el Unicaja llegó al final del primer cuarto con cuatro puntos de ventaja, después de haber utilizado ya a once jugadores. En el segundo cuarto, el Unicaja perdió su ventaja porque sufría en el rebote y su ataque abusaba del tiro exterior, los pívots no participaban y tampoco aparecían por la línea de personal. Esta vez, cuando se vieron por detrás, decidieron acercarse al aro y consiguieron equilibrar el marcador.

Tras el descanso, Shermadini y Nedovic se quedaron en el banquillo y el ataque malagueño no funcionaba, tampoco el del rival, pero con Norel como eje de su ataque los locales se adelantaron. Buscando en su banquillo, Plaza consiguió que su equipo lograra igualar de nuevo el marcado aprovechado la ausencia del pívot holandés.

El técnico del Unicaja no tuvo más remedio que volver a poner a Nedovic, cuya presencia impedía a la defensa local mantener su plan de ayudas interiores, pero el ataque visitante no lo aprovechó. El Unicaja era el peor en un esperpento de partido y no logró ese triunfo que buscó, incluso con una zona.