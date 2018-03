Belgrado le pone techo al Unicaja

80 Estrella Roja 76 Unicaja Parciales 24-24; 16-13; 22-15; 18-24. Árbitros Paternico (Ita.), Balak (Isr.) y Reiter (Ale.). Técnica al entrenador local, Dusan Alimpijevic

El Unicaja se despidió ayer de casi todas sus opciones de estar en los 'play-off' de la Euroliga, un objetivo muy complicado pero que ilusionaba al entorno del equipo malagueño. Perdió ante el Estrella Roja por 80-76 y alcanzar el octavo puesto, aunque quedan aún seis jornadas, ya es cuestión de un milagro. El partido de ayer era una gran oportunidad para acercarse un poco más al Maccabi, equipo que marca el corte para el 'Top-8', pero no se aprovechó. La sala Pionir de Belgrado, ahora denominada Aleksandar Nikolic Hall, una cancha mítica en el baloncesto europeo pero desdibujada ayer (menos de 5.000 espectadores), le puso el techo a este Unicaja en la Euroliga.

El equipo de Plaza hizo un mal partido y eso en una pista como la del Estrella Roja es una sentencia de muerte. Es cierto que no pudo contar con Nedovic por gripe y que prácticamente tampoco pudo recurrir a Shermadini, muy mermado por sus problemas en el pie izquierdo (jugó nueve minutos, todos en la primera parte). Pero también es verdad que al equipo no se le vio muy metido en el partido y que estuvo descentrado en momentos importantes. Se cometieron errores defensivos, hubo demasiadas pérdidas en la primera mitad, el juego interior apenas se aprovechó y el porcentaje de triples fue pésimo (3 de 18). Así es muy difícil ganar.

Ante la ausencia de sus dos referentes ofensivos, el único miembro del equipo malagueño que dio un paseo adelante fue Milosavljevic. El serbio, objetivo de los pitos de la afición local por su pasado en el Partizán, empezó muy enchufado y por sus manos pasaron las opciones de los visitantes en los primeros minutos del encuentro, aunque desapareció de la rotación en el segundo cuarto.

La defensa del cuadro malagueño permitía demasiadas concesiones y Feldeine y Rochestie aprovechaban para anotar desde fuera sin mucha oposición. Con los cambios en el equipo malagueño, el Unicaja se quedó sin los puntos de Milosavljevic ni la amenaza en el rebote ofensivo de Augustine. El 5 de 9 en triples del Estrella Roja contrastaba con el 0 de 3 del cuadro malagueño, que por el contrario anotaba muchos más tiros libres que su rival (10 frente a 1). Esas diferencias equilibraron el partido para terminar con empate a 24 el primer parcial.

Si el Unicaja parecía llevar la iniciativa en el primer parcial, en el segundo perdió agresividad y mostró una cara preocupante. Casi tres minutos tardó el Unicaja en sumar su primera canasta en juego, obra de Waczynski (26-27). Llegó el primer triple visitante del partido para los visitantes, de la mano de Soluade, pero el juego malagueño no funcionaba, la circulación de balón era mala y los locales cada vez se sentían más cómodos. La buena noticia es que el Estrella Roja sólo ganaba por 40-37 al descanso.

El arranque del tercer cuarto no fue mejor. Recibió el equipo de Plaza otro parcial de 7-0 con Rochestie como protagonista que trató de contrarrestar Salin con cinco puntos seguidos (49-42). Un arreón de Milosavljevic acercó a los malagueños, pero el trabajo defensivo no acompañaba. Volvían los diez de diferencia al final del tercer cuarto (62-52). Lo intentó hasta el final en el último cuarto. Mejoró atrás y apareció Wazynski, totalmente perdido el resto del encuentro. Cuando todo parecía perdido, apretó el conjunto de la Costa del Sol para llegar a un final igualado. No fue capaz de frenar a amenazas conocidas como Rochestie o Bjelica y además desaprovechó cuatro tiros libres. En la otra canasta, Lazic anotó un triple totalmente solo y Davidovac hizo un mate también sin oposición. Dos canastas de McCallum y Brooks en el último minuto permitieron soñar, pero el conjunto local sentenció (80-76).