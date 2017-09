El bonito detalle del Unicaja Omic, con su réplica del trofeo de la Eurocup. / SUR El club envía réplicas del trofeo de la Eurocup a los jugadores que ganaron el título y ya no están en la plantilla JUAN CALDERÓN Málaga Jueves, 21 septiembre 2017, 12:47

Disfrutaron del éxito, pero ya no están en Málaga. El Unicaja ha querido que los jugadores que ganaron el título de la Eurocup el pasado mes de abril también tengan una réplica del trofeo. Esta semana el club obsequió a los jugadores y los técnicos con este particular detalle. El regalo fue muy bien recibido por los profesionales, porque, además, les permitió recordar aquella mágica noche en la que vencieron al Valencia el 5 de abril. Faltaban Jamar Smith, Fogg, Lafayette y Omic, que ya no están en el equipo malagueño. Pues bien, el Unicaja les está enviando el mismo trofeo que recibieron sus compañeros en la plantilla del año pasado. El primero en recibirlo ha sido Alen Omic, que lleva un par de semanas en España con su nuevo equipo, el Hapoel Jerusalén. El equipo israelí está disputando una serie de amistosos de pretemporada en nuestro país. En los últimos días se midió al Gran Canaria, Zaragoza y Bilbao. El Unicaja le envió al pívot esloveno la réplica del trofeo a Bilbao, donde su equipo está concentrado para estos partidos.

Según se explicó desde el Unicaja, también se les enviará al resto de jugadores y se está estudiando la fórmula para que lo reciban lo antes posible