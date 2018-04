Un bravo Unicaja vuelve a ganar al Barcelona

Era vital ganar al Barcelona y el Unicaja no falló. El equipo malagueño sumó un triunfo de oro al derrotar al conjunto azulgrana 80-78 en un un intenso encuentro que se decidió en los últimos segundos con una acción defensiva del Alberto Díaz, que provocó una falta en ataque de Claver. Fue un encuentro espectacular, en el que el Unicaja llegó a ganar por 17 puntos al descanso, pero en el que el Barcelona remontó. El último cuarto fue vibrante, con continuas alternancias y mucha emoción hasta esa decisiva acción de Díaz. El hombre clave en el triunfo cajista fue Carlos Suárez, que bordeó el triple doble: 12 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias para una valoración final de 24 puntos.

80 Unicaja (17+26+12+25): McCallum (2), Díez (2), Nedovic (15), Brooks (1), Augustine (8) -cinco inicial-, Okouo (-), Díaz (3), Salin (16), Milosavljevic (8), Waczynski (3), Jean Charles (10) y Suárez (12). 78 FC Barcelona (16+10+29+23): Hanga (2), Herutel (12), Tomic (14), Moerman (10), Koponen (14) -cinco inicial-, Ribas (-), Pressey (-), Jackson (10), Vezenkov (-), Oriola (9), Claver (6) y Navarro (-). Árbitros García González, Castillo y Sánchez Sixto. Sin eliminados. incidencias Partido de la vigésima octava jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante 8.115 espectadores.

Fue el Barcelona el que marcó el ritmo del partido y el que dominó con su juego interior, o mejor dicho, gracias a la presencia de Tomic en la pista. El pívot croata capitalizó el juego por completo, tanto para anotar como para generar ventajas para sus compañeros. A los cuatro minutos, el Unicaja perdía 3-11 incapaz de frenar a la torre visitante, porque su ataque era muy espeso. Plaza tuvo que parar el partido para reordenar a los suyos y de paso apostar por un quinteto más defensivo, por no decir ultradefensivo. Con Díez, Salin, Milosavljevic, Suárez y Jean Charles, el encuentro entró en una nuva dimensión. Desde el tiempo muerto del técnico hasta el minuto 12, el Unicaja enlazó un parcial de 23-5. En los primeros instantes, la ausencia de Tomic ayudó a la recuperación cajista, pero luego la defensa local fue perfecta. El conjunto de Plaza logró cerrar el primer cuarto ya por delante (17-16) y mantuvo un ritmo demoledor apoyado en el gran trabajo de Suárez, Milosavljevic y Jean Charles. El primero dio un recital de asistencias (7 en la primera parte), y el segundo firmó sus mejores minutos en Málaga haciendo muchas cosas, pero principalmente sacando ventaja de su físico, por último, el francés, aportó rebote y velocidad. El Unicaja dominaba el partido 26-16 en el minuto 12. No hicieron falta los puntos de Nedovic o la presencia interior de Augustine, la segunda unidad del Unicaja estaba dando todo un recital. Juego rápido, combinativo, pero también directo. El acierto exterior con los triples de Salin, Suárez y más tarde de Nedovic, puso las cosas todavía más complicadas a un Barcelona perdido y al que ya no le valió que Heurtel y Tomic volviesen. La renta local alcanzó los 17 puntos al descanso con 43-26.

No hizo falta esperar mucho para que llegase la reacción del Barcelona. El equipo que dirige Pesic enlazó un parcial de 4-17 que lo devolvió sin demasiados problemas (47-43). El Unicaja sufrió un atasco ofensivo monumental, con los mismos problemas del arranque del choque: sin saber qué hacer y tomando malas decisiones, especialmente por parte de un desafortunado McCallum. Sin la posibilidad de imprimir ritmo al choque porque su defensa ya no le permitía correr y porque había perdido enteros, el Barcelona se adueñó por completo del choque. Así, en la última jugada del tercer cuarto, Heurtel empató el choque a 55.

Con el partido cuesta arriba, más por sensaciones que por la igualdad que reflejaba el marcador, Plaza recuperó a sus especialistas defensivos, que de nuevo volvieron a frenar al Barcelona que ganaba 59-61. Dos triples seguidos de Salin y Díaz levantaron al público y Pesic pedía tiempo muerto temiendo una nueva oleada del Unicaja. Entró el partido entonces en un intercambio de triples y alguna decisión arbitral cuestionable. Aunque no logró distanciarse, el equipo malagueño recuperó el orden en ataque con Nedovic al mando de las operaciones y muchos jugadores ayudando, como Waczynski con un oportuno triple a falta de 1:49 (75-70) o Suárez omnipresente. El Barcelona tuvo claro lo que hacer, castigar precisamente a Nedovic en defensa. Edwin Jackson le metió tres a su amigo para mantener el pulso. A falta de 12 segundos, Augustine cazó un rebote providencial en ataque para anotar (80-78) y en la siguiente jugada Alberto Díaz provocó una personal en ataque de Claver, que el Barcelona protestó de forma airada, pero que fue clarísima. El malagueño volvía a convertirse en héroe para ganar el partido desde la defensa.