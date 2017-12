Un calendario de locura para el Unicaja Varios jugadores del Unicaja, saliendo del Palacio. / F. Silva Plaza, muy crítico con los cinco partidos en diez días que tiene que jugar su equipo ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 28 diciembre 2017, 00:31

Que era una temporada con un calendario brutal se sabía desde el principio. La Euroliga en este nuevo formato de todos contra todos no da un respiro y la Liga Endesa no tiene nada que ver con la mayoría de las competiciones europeas. No se pueden reservar jugadores y el nivel medio es mucho mayor que en Grecia o en Italia, por poner algunos ejemplos.

Pero es que además de la dureza de ambas competiciones y de la exigencia de jugar muchos partidos, el Unicaja se está tropezando con una programación de partidos inexplicable, en la que el sábado tienes que jugar en Bilbao casi recién aterrizado de Tel Aviv. Y en la primera semana del año, el cuadro malagueño compite el martes día 2, el jueves día 4 y el sábado día 6, por suerte los tres partidos en casa. ¿Por qué no jugar el domingo y tener algo más de descanso? ¿O hacer una excepción y competir en lunes? Estas mismas preguntas se las hace Joan Plaza, entrenador del Unicaja, que ayer se mostró muy crítico con el calendario que tienen que afrontar los equipos que están en competición europea.

«Sería muy importante tener un calendario de las ligas nacionales más ajustado a la realidad del baloncesto actual. No acabo de entender las fechas de varias jornadas, pero para eso están nuestro jefes, que seguro que las fiscalizan. Yo no entiendo que tengamos que jugar los días 2, 4 y 6 de enero. Hemos de ser conscientes de que si todo el mundo tira para su lado, tanto la ACB, como la Euroliga, la FIBA o las federaciones, esto va a explotar de mala manera», aseguró Plaza.

Sin priorizar

Habló el entrenador de que el Unicaja tiene que afrontar cinco partidos en apenas diez días. «El calendario no lo hago yo, trataremos de llegar en las mejores condiciones a estos partidos. Partiendo de la idea de que vamos a intentar ganar todos, ¿qué partidos son más importantes de aquí a Reyes? Yo sé cuáles son. Nosotros no sabemos administrarnos, trataremos de llegar bien, pero es francamente difícil», afirmó. «A todos nos gusta asemejarnos a la NBA, el baloncesto va por esta pero nosotros llevamos dos competiciones distintas y no tenemos los mismo medios», comentó.

Por esta falta de espacio entre los partidos, el Unicaja ha trabajado esta semana pensando en el partido de hoy ante el Maccabi, pero también en el choque del sábado en Bilbao. «Todo esto nos obliga a trabajar a dos bandas», destacó.