«Estoy capacitado para jugar más minutos, sólo quiero que me den la oportunidad» Okouo, en un entrenamiento en el Palacio. / Migue Fernández El canterano Viny Okouo admite que esperaba tener más presencia esta temporada y que por momentos lo pasó mal ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 30 marzo 2018, 02:00

Parecía que la presente iba a ser una temporada importante para Viny Okouo, pero el canterano apenas ha tenido minutos en el Unicaja durante gran parte de la temporada. Ahora, tras la lesión de Shermadini, el canterano de 20 años nacido en la República Democrática del Congo, está teniendo algo más de presencia en la pista. Hablamos con él sobre su papel en el equipo, su relación con Plaza y su futuro.

–Ha vuelto a jugar en los últimos partidos y lo está haciendo bien ¿Cómo se ve?

–Mejor ahora. Estoy teniendo algo más de minutos con las lesiones y lo que tengo que hacer es aprovecharlos. Sé lo que necesita el equipo de un jugador joven como yo.

–Con menos de 10 minutos en pista, supongo que no es fácil demostrar que puede hacerlo bien.

–No creo que tenga que demostrar nada, lo que quiero hacer es ayudar al equipo a ganar partidos con mi energía, ayudando en el rebote, intimidando... Plaza lo que me pide es que sea duro en defensa y que ayude en lo que yo sé hacer.

–¿Cómo es tu relación con el entrenador?

–Buena. Hablo con él mucho en los entrenamientos. A veces dice algo en inglés y yo no me entero bien, por lo que luego me lo explica. También en los partidos suelo acercarme a él cuando hay un tiro libre para que me diga lo que tengo que hacer.

–El técnico insiste en que los hombres grandes salgan a defender lejos del aro, algo que no es fácil. ¿Ha trabajado mucho este aspecto?

–Bueno, soy joven, con 20 años tengo que poder hacer eso. Nos insisten mucho en las jugadas de bloqueo y continuación que salgamos a tratar de parar al base, que suelen ser jugadores muy rápidos. Por mi altura y peso, tengo que trabajar mi rapidez para aguantar a los rivales más pequeños por fuera, que no puedan penetrar fácil y lo estoy consiguiendo poco a poco.

–¿Cree que está capacitado para tener más minutos? Llegó a encadenar varias jornadas sin salir.

–Por supuesto. Yo sólo quiero que me den la oportunidad de jugar, aunque sea uno o dos minutos. El tiempo que esté en pista, jugaré duro. Cuando no juegas, es duro. Para cualquier jugador es difícil estar un mes o varias semanas sin jugar. No es que se te quiten las ganas, pero sí pierdes un poco de ilusión y de confianza. Cuando empiezas a jugar estás un perdido porque no tienes ritmo.

–¿Se llegó a enfadar? Lo digo porque algunos comportamientos suyos o comentarios que indicaban que no estaba contento con la situación.

–Los comentarios que puse en las redes sociales no tenían nada que ver con jugar o no jugar, como pensó la gente. Eran mensajes dirigidos a mi familia. Esto es deporte y el entrenador elige si juegas o no. Tienes que pasar por eso, aguantarlo todo, sobre todo cuando eres joven y estás empezando. A nadie le gusta no jugar, y todo el mundo se enfada, es normal. Pero los compañeros del equipo te ayudan, te dicen que esperes tu momento. Todos me decían: «Tranquilo, tranquilo, que vas a jugar».

–Ahora el club ha fichado a otro pívot. ¿Qué le ha parecido Jean-Charles estos primeros días?

–Se está integrando muy bien, entrena muy duro. Tratamos de ayudarle en los sistemas para que se entere de todo cuanto antes.

–Sinceramente, ¿esperaba jugar más esta temporada?

–Sí, pensaba que seguro jugaría al menos cinco minutos por partido. Sé que es difícil, el Unicaja es un equipo grande y los jóvenes lo tenemos complicado. Yo lo entiendo, el entrenador quiere ganar, el club ha puesto mucho dinero para estar a un gran nivel...

–En verano se planteó la posibilidad de salir cedido a otro club para tener más protagonismo. ¿Qué le pareció esta opción?

–Bueno, yo como jugador joven lo que necesito es jugar. Aquí es difícil jugar más minutos, pero a lo mejor voy a jugar fuera a un equipo que lucha por evitar el descenso y tampoco juego. Tengo claro que mi prioridad siempre es jugar. Tengo contrato con el Unicaja y les tengo que escuchar; ellos con mi agente van a decidir si me quedo aquí o salgo cedido.

–¿Volverá a inscribir su nombre en el Draft de la NBA este año como la temporada pasada (finalmente lo retiró)?

–No lo sé. En lo único que pienso ahora mismo es en seguir jugando minutos aquí y en ayudar al equipo a seguir en la Euroliga la próxima temporada.

–¿Dónde se ve Viny Okouo jugando dentro de tres o cuatro años?

–Ni idea, la verdad. No sé si seguiré en la Liga Endesa, en la Euroliga o en la LEB. Yo lo único que puedo hacer es trabajar y trabajar para ser mejor jugador.