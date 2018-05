Casimiro, en horas bajas en el banquillo del Gran Canaria

No corren buenos tiempos para Luis Casimiro en el banquillo del Gran Canaria, rival mañana del Unicaja (18.30 horas). Los rumores sobre su salida del club canario al final de esta temporada están a la orden del día y ayer salió al paso de las críticas que está recibiendo por un sector de la afición, máxime depués de perder el derbi contra el Tenerife en la jornada anterior.

«No entro a analizar las redes sociales, con lo que no sé si se está siendo crítico conmigo. Como profesional, no puedo estar en una conversación de bar que se traslada a las redes, sino que analizo los resúmenes de la prensa especializada. Por otro lado, he vivido en otros sitios donde se es más cruel con el equipo o con el entrenador que aquí», reveló el técnico manchego.

La temporada del Gran Canaria está siendo un tanto irregular tanto en juego como en resultados. Se clasificó para la Copa al ser el equipo anfitrión, pero no por méritos deportivos, y aquello dolió a la hinchada canaria. Luego respondió en el torneo alcanzando las semifinales. Quizá el gran lunar ha sido la participación en la Eurocup, en la que cayó eliminado en los cuartos de final ante el Lokomotiv por un claro 2-0. «Quienes ya llevan aquí muchos años me han dicho que casi todas las temporadas se ha pitado, excepto dos, que fueron la campaña anterior y otra con otro entrenador. No me agrada (que se pite), porque eso significa que no estamos haciendo las cosas bien, pero también entiendo que haya veces que no gusten las decisiones que tomo», manifestó ayer al respecto.