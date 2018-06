El club quiere quedarse con dos aleros y frena la renovación de Waczynski Waczynski / SUR La continuidad de Augustine, también muy complicada por el elevado coste de su contrato ENRIQUE MIRANDA Málaga Viernes, 1 junio 2018, 01:19

Llega el tiempo de tomar decisiones en el Unicaja, esta temporada antes de lo habitual. Antes que acometer fichajes de jugadores, la entidad de Los Guindos tiene que aclarar la situación de los profesionales que, o terminan su vinculación o tienen una opción de continuar. El club ha frenado la renovación de un jugador que tenía muchas papeletas para quedarse:Adam Waczynski. El motivo es que la dirección deportiva se está replanteando la acumulación de aleros que ha habido esta temporada en la plantilla con el mencionado, Dani Díez y Milosavljevic. De ellos, sólo el serbio tiene contrato garantizado para la próxima temporada y la negociación con Dani Díez está muy avanzada, por lo que el polaco es el que tiene menos opciones de continuar.

Ayer el propio jugador se mostraba muy contrariado tras su reunión con Carlos Jiménez y se mostraba bastante pesimista. El alero insiste en que su deseo es quedarse en Málaga, pero por ahora no hay vía libre para su renovación. Waczynski firmó en 2016 un contrato de dos años más un tercero opcional que el club puede no ejercer este verano y dejar libre al alero. La renovación de Díez no está firmada, pero sí está encarrilada y unirá al madrileño al club hasta junio de 2020. Su condición de cupo de formación le ha situado en mejor posición.

El apartado económico también condiciona otras renovaciones importantes, como la de Augustine. El pívot norteamericano admitía ayer contar con buenas propuestas económicas de equipos de Euroliga, aunque cuestionado por este periódico hablaba de que cuenta con «un 90% de posibilidades de quedarme en España, aunque escucharé todas las ofertas». Eso no significa que se vaya a quedar en el Unicaja. Hay que tener en cuenta que, por cuestiones fiscales, su renovación implica un coste muy elevado. Su buena temporada en Málaga le pone en buena posición para recibir mejores ofertas de equipos más potentes, también de la Liga Endesa.