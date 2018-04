El consejo del Unicaja decidirá la próxima semana el recambio de su gerente El presidente del Unicaja, Eduardo García, ayer en el Ayuntamiento. El presidente, Eduardo García, confía en los profesionales de la entidad, recalca que no hay vacío de poder y recuerda que el club tiene «áreas de trabajo» JUAN CALDERÓN Sábado, 21 abril 2018, 01:04

El presidente del Unicaja, Eduardo García, abordó ayer directamente el asunto más candente en el club malagueño en los últimos días: la salida de su gerente, Ángel Bordes, camino de la Liga ACB. El mandatario cajista quiso lanzar un mensaje de confianza en los profesionales del club, pero también puntualizó que, pese a la importancia de las funciones asumidas por Bordes, es el consejo de administración el órgano que controla la entidad.

Como era de esperar, García reconoció que estaba al tanto de la decisión del todavía gerente de dejar el club -no en vano es su hombre de máxima confianza- y hasta justificó la decisión que este ha tomado. «Siempre estoy pensando en el futuro del club y lo hago habitualmente. Eso forma parte de mi trabajo. El mercado laboral es el que es. Como a cualquier profesional, si le sale una opción que le parezca más interesante, satisfactoria o ilusionante, aborda esa opción. Le ocurre a cada uno en su ámbito de actuación. Lo único que puedo hacer es agradecerle a Ángel Bordes su dedicación estos años que ha colaborado estrechamente conmigo y con el club, y desearle que tenga éxito en su futuro inmediato», dijo.

Curiosamente, la salida de Ángel Bordes del Unicaja, que será efectiva el 1 de mayo, ha coincidido con la visita a Málaga del nuevo director general de la Liga, José Miguel Calleja, precisamente el hombre que ha reclutado a Bordes para la Liga. Ayer presentó en el Ayuntamiento el Movistar Street Basket Tour, un circuito 3x3, y fue su primer acto publico desde la llegada al cargo. La imagen del gerente del Unicaja y el director general de la Liga juntos no se dio, aunque este último reconoció su inminente llegada a la dirección de la competición.

«El área de poder la tiene el consejo de administración y, por delegación, el presidente»

Fue Eduardo García el que representó al Unicaja, como suele ser habitual en este tipo de actos, aunque en algunos acudió acompañado del gerente. Sí quiso aclarar el presidente del Unicaja que su marcha no condicionará el funcionamiento del club y recalcó que en la entidad no hay cuotas ni áreas de poder. «En cuanto a lo que se ha hablado de las áreas de poder... En este club lo que hay son áreas de trabajo, entonces vamos a dejarlo claro, porque lo he leído en varios sitios. Aquí cada uno cumple su misión: el director deportivo, la suya; la directora de Comunicación, también; la dirección de 'marketing', y así sucesivaente. Efectivamente, había una persona que coordinaba esta situación y que trabajaba mañana y tarde, como todos en el club. No había un área de poder. El área de poder la tiene el consejo de administración y, por delegación, el presidente. Próximamente será el consejo el que tome la decisión al respecto», apuntó.

Ahora llega la hora de decidir quién es el relevo de Bordes. Como explicaba García, será el consejo de administración el que tome la decisión, aunque no está claro si se optará por un perfil similar procedente de la Fundación o el banco, si se promocionará a una persona del club o se contratará a un directivo externo.

«No voy a decir qué situación se producirá. Os aseguro que el club tiene suficientes profesionales que trabajan cada día de forma ardua y que saben lo que hacer en cada momento. No va a haber ninguna laguna. Estoy seguro de que todos seguirán haciendo su trabajo perfectamente; todas las áreas. Y se verá en el próximo partido, que se celebrará con normalidad. Confío plenamente en los profesionales del club. Los primeros que se enterarán y darán su opinión son los miembros del consejo de administración, que próximamente se convocará, y será el que tome las decisiones. Esto es una sociedad anónima deportiva, que tiene sus órganos de gobierno y el primero es el consejo, que tendrá cumplida cuenta, que ya la tiene, de la situación de Ángel Bordes y también la opción u opciones que haya de continuidad. El club está perfectamente cubierto en todas sus áreas por profesionales que trabajan y conocen perfectamente la situación y no hay que preocuparse por nada en absoluto», finalizó.