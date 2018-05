La continuidad de Plaza, más complicada que nunca tras el desplome del equipo Plaza, ayer al abandonar la pista tras el partido, cuando escuchó pitos. / Fernando González «Los jefes tomarán la decisión; juzgarme después de cinco años aquí por los últimos 20 o 25 días no sé si es buena señal», dijo el técnico, pitado ayer en el Palacio ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 30 mayo 2018, 00:32

Quedan muchas preguntas en el aire tras ver ayer a jugadores y cuerpo técnico enfilar el túnel de vestuarios con la losa de no haber podido ganar ni un sólo partido en las eliminatorias por el título. Pero la cuestión más repetida entre los aficionados es: ¿fue el de ayer el último partido de la era Plaza en el Unicaja?

Todo apunta a que sí, aunque serán los dirigentes del club los que comuniquen su decisión en las próximas semanas. Tras cinco años en Málaga, el cambio de ciclo es palpable, especialmente tras esta mala temporada que terminó ayer. El entrenador puso el debate sobre la mesa en febrero, cuando dijo públicamente que se quería quedar en el Unicaja. Después ha recibido el respaldo público del presidente del club, Eduardo García, pero siempre condicionado a los resultados a final de temporada.

Tras la eliminación del conjunto malagueño de los 'play-off' por la vía rápida, su continuidad es más complicada que nunca. Ayer el entrenador no quiso hablar mucho sobre su futuro. «No me planteo si esto es un adiós. Hemos de esperar noticias, las que sean, estar preparado para todo. La gente que tenga que tomar la decisión me lo dirá, no sé si será en semanas o en días. Desde hace tiempo no se sabe el 'timing' de estas decisiones», dijo Plaza. Se le cuestionó en varias ocasiones si él quería seguir, como dijo públicamente a principios de año, y el entrenador se limitó a decir que no iba a hablar sobre su futuro. Pero sí dejó un recado a los dirigentes del club: «Juzgar después de cinco años aquí por los últimos 20 o 25 días... no sé si es buena señal. Pero hay que esperar, los jefes dirán. He trabajado hasta esta tarde en la idea de llegar al siguiente partido. La ilusión o el deseo de intentar llegar al final lo tenía, no se me acaba aquí la ilusión. Pero todo es hablar por hablar», declaró.

El balance de la temporada es decepcionante. Ni se pudo competir por la Supercopa en septiembre ni se logró dar un paso más en la Copa del Rey, al perder en cuartos de final ante el Real Madrid. Ahora, en las eliminatorias por el título, tampoco ha podido el equipo ganar un encuentro. El simple hecho de clasificarse para la Copa o los 'play-off' no tiene que ser considerado mérito para un club como el Unicaja. En el otro lado de la balanza está la buena Euroliga que hizo el equipo, pero no poder mantener la plaza en la élite, principal objetivo de la temporada, es un serio revés.

Ibon Navarro, Luis Casimiro y Fotis Katsikaris, entre los posibles candidatos al banquillo

No se puede señalar a Joan Plaza como único responsable de la mala temporada del equipo, pero como líder del proyecto su imagen queda debilitada. Ayer gran parte de los pitos que se escucharon en el Palacio fueron dirigidos a él. El técnico se ha distanciado de algunos jugadores de la plantilla y también en la afición que llegó a idolatrarle hay disparidad de opiniones. El club tendrá que tomar una decisión rápida, ya que saber el entrenador cara a la próxima temporada es clave. Hay varios de primer nivel que cambiarán de aires este verano, aunque en Los Guindos tienen preferencia por técnicos con amplio conocimiento de la Liga Endesa. Tres nombres gustan especialmente en Los Guindos: Fotis Katsikaris, Luis Casimiro e Ibon Navarro, aunque no ha habido contactos formales con ninguno de ellos. Para cualquiera de los tres un proyecto como el Unicaja es muy atractivo. Un nuevo técnico sería empezar de cero, para tratar de iniciar un nuevo proyecto desde la Eurocup, una competición que se ganó el año pasado con Plaza al frente.