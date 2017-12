Las críticas de Plaza sobre el calendario: «Esto va a explotar de mala manera» Joan Plaza, en una imagen de archivo haciendo anotaciones. / F. Rodríguez El técnico del Unicaja asegura que no entiende cómo el equipo juega el día de Reyes, tras tener partidos el 2 y el 4 de enero ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 27 diciembre 2017, 11:44

Que era una temporada con un calendario brutal, por competir en la Euroliga y la Liga Endesa, todo el mundo lo sabía. Pero quizás no se esperaba que las fechas de la competición en la competición nacional fueran tan estrictas y impidieran un mínimo de descanso con los partidos de la competición europea, algo que no pasa en otras ligas del continente.

El entrenador del Unicaja ha sido franco este miércoles sobre esta cuestión y no ocultó su malestar por el calendario que tiene que afrontar el equipo, con muchos partidos de ACB en sábado (en lugar del domingo o el lunes) cuando se viene de jugar la Euroliga en jueves. "No acabo de entender el calendario de varias jornadas, seguro que nuestros jefes fiscalizan estas fechas, pero yo no entiendo jugar los días 2, 4 y 6 de enero. Hemos de ser conscientes de que si todo el mundo tira para su lado, federaciones, ligas, Euroliga, esto va a explotar de mala manera. No entiendo que se juegue el 6 de enero ante el Obradoiro y no el 7, e incluso un lunes de manera excepcional", aseguró Joan Plaza.

Tras la Nochevieja, el Unicaja juega el día 2 ante el Valencia en casa, el día 4 de nuevo ante el Valencia en Málaga y el día 6 por la tarde ante el Obradoiro. El calendario no lo hago yo, trataremos de llegar en las mejores condiciones. Pero ¿qué partido priorizas? ¿Cuáles son los más importantes?Nosotros no sabemos administrarnos y tenemos cinco partidos en apenas 10 días. A todos nos gusta asemejarnos a la NBA, pero nosotros llevamos dos competiciones distintas y no tenemos los mismo medios. Estas preguntas son para mis jefes y no para mí", comentó.