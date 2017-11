Batacazo del Unicaja en San Sebastián (71-63) Efe El cuadro malagueño pierde en la pista del Gipuzkoa en un pésimo partido que le hace dar un paso atrás en la Liga Endesa ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 12 noviembre 2017, 21:20

El Unicaja fue este domingo una sombra de equipo en el San Sebastián Arena. Un grupo de jugadores sin cabeza, orden ni control al que le costó un mundo superar los 60 puntos. No era día para ganarle a nadie. Perdió contra el Gipuzkoa Basket (71-63), uno de los equipos más modestos de la competición, como podría haber perdido contra cualquier otro rival. Por supuesto, si enfrente hubiera tenido un equipo de Euroliga, la paliza hubiera sido de escándalo. Quizás como la que recibió en Valencia.

Ya se ha comentado muchas veces la dificultad de una temporada con un calendario de infarto y con una exigente Euroliga que exprime a los equipos. Pero para eso se hizo una plantilla larga y se amplió el presupuesto del club. No vale como excusa el cansancio ni la pesadez mental. No se puede dar la imagen que dio el cuadro de Plaza en tierras donostiarras. Perder se puede perder, esa lección la sabe cualquiera que siga con regularidad la Liga Endesa. Cualquier equipo te puede ganar, más allá de su presupuesto. Pero es que el conjunto malagueño apenas hizo nada para ganar el partido, le faltó actitud y no supo sacar provecho de ninguna de las ventajas que tenía, al menos sobre el papel (mayor amplitud de plantilla, poderío físico, talento individual...).

Tras la sólida victoria ante el Estrella Roja y a dos días de recibir al Zalgiris, el Unicaja da un paso atrás en la Liga Endesa al perder en el San Sebastián Arena. Hay que ir pensando en estar en la Copa del Rey, que como recuerda siempre Plaza este año estará más cara que nunca, y estas derrotas inesperadas después pueden pesar mucho.

El inicio del partido resultó engañoso. Se podía pensar que el conjunto malagueño iba a resolver con suficiencia ante un rival con mucho menos potencial. Durante unos minutos pareció el Unicaja del arranque ante el Estrella Roja, con Shermadini anotando por dentro y Salin aún con la muñeca caliente (2-9). Pero fue un espejismo, porque el Gipuzkoa Basket tuvo paciencia y fue capaz de meterse poco a poco en el partido. Un parcial de 8-0 metió al conjunto local en el encuentro. El equipo de Fisac cargaba bien el rebote ofensivo y movía bien el balón para encontrar buenas opciones de tiro.

El susto del primer cuarto lo dio Nedovic, que recibió un fuerte golpe en el hombro izquierdo en un bloqueo y se retiró con muestras de dolor. El impacto en el mismo hombro que le dejó fuera del Eurobasket este verano encendió todas las alarmas, aunque el serbio por fortuna pudo volver a la pista. El Unicaja se impuso en el primer cuarto (17-21) con un buen Shermadini, pero sin rastro de la contundencia de los primeros minutos.

De hecho en el segundo parcial el Gupuzkoa jugó mejor que el Unicaja y logró remontar. Un gran arranque de Daniel Clark, con 11 puntos consecutivos, incluidos tres triples, le dieron alas a su equipo. El acierto exterior del conjunto donostiarra y el buen trabajo en el rebote hizo que se fuera al descanso con ventaja (37-36).

Un equipo perdido

El Unicaja entró en una dinámica de errores y poca claridad de ideas. Por momentos dolía ver al equipo jugar así. El ataque era un caos, sin balones interiores y sin tranquilidad para hilar jugadas en estático de garantías. En defensa no iban mejor las cosas. La ansiedad iba creciendo poco a poco en el conjunto de Plaza y el Gipuzkoa veía la oportunidad de tumbar a un grande en su casa.

El tercer cuarto fue un intercambio de canastas que sólo favorecía a los locales. El alero catalán Joan Pardina castigaba desde lejos y el Unicaja no aportaba nada para cambiar el rumbo del partido. Un triple de Jordan Swing en el último segundo del cuarto ponía al conjunto local arriba al final del tercer parcial (52-50). En el último cuarto continuó el despropósito. Un tiro de Augustine que no tocaba aro, un balón de McCallum que se perdía después de que el base se tratara de meter hasta la cocina... Nada de nada en ataque, con Shermadini totalmente olvidado. Pero es que en defensa, la seña de identidad de este grupo, peor. A falta de dos minutos para el final, el Unicaja perdía por 63-60. La casta de Suárez, de los pocos que se salvó, hizo que al menos se llegara a un final igualado. Pero ahí decidió Norel, el jugador más en forma de la Liga Endesa. Primero provocó el fallo de Augustine y después anotó en el poste bajo. El Gipuzkoa Basket se hacía con el partido y terminaba ganando por 71-63. Un desastre. Un partido para olvidar cuanto antes.