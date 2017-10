Dani Díez y Musli serán de nuevo los descartes del Unicaja Plaza, durante la rueda de prensa. / E. M. El alero madrileño no podrá jugar este jueves ante el Burgos y el pívot sigue sin contar para Plaza, al menos en la Liga Endesa ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 4 octubre 2017, 12:13

Dani Díez y Dejan Musli no podrán debutar aún esta temporada en la Liga Endesa. El alero madrileño sigue sin recuperarse de su lesión en el hombro derecho, ayer sólo pudo entrenar cinco minutos y será baja para el encuentro del jueves ante el Burgos en el estreno del equipo malagueño como local (21.30 horas). El caso de Musli es totalmente distinto, ya que está sano y listo para jugar, pero no lo hace por decisión técnica. Plaza ha optado por dejar fuera al serbio en los partidos de la Liga Endesa y habrá que esperar si Musli tiene minutos cuando empiecen los encuentros de la Euroliga. El distanciamiento entre el entrenador y el pívot es evidente, aunque Plaza aseguró esta mañana que ya había hablado con el jugador. "Ya hemos hablado con todos los jugadores. No hay avances ni retrocesos con Musli, era un tema simplemente cronológico, ya que decidimos hablar personalmente con los jugadores que sí iban a jugar al principio", aseguró el técnico.

Sin Díez ni Musli, el Unicaja buscará este jueves su segunda victoria en la competición española ante un rival recién ascendido, el Burgos. "He visto todos los partidos que han jugado en pretemporada, tienen una columna vertebral muy definida con Fisher, Gailius y Thompson y además gente que lo está haciendo bien, como Vega, Sebas Saiz, incluso Edu Martínez, de la cantera del Barcelona y un base con talento coo Schereiner . Todo acompañado de un entrenador que les hace hacer muchas cosas en defensa, zonas, presión, individual... En ataque, sin girar exclusivamente sobre los americanos, Thompson es fundamental para ellos", analizó el entrenador.

Cuestionado por la integración de algunos jugadores nuevos, Plaza aseguró que McCallum está pagando ser una de las sensaciones de la pretemporada. "Jugó muy bien y ahora la gente ha visto que él es importante y está sufriendo lo que le va a tocar sufrir toda la temporada. Pero no me preocupa, está entrenando bien y ese desconocimiento que tiene de la ACB es un sarampión por el que tienen que pasar todos. Sus errores son por ansiedad, no por falta de talento", comentó. Sobre Milosavljevic dijo: "Su integración es progresiva. Es una persona seria e introvertida, está a gusto con lo que está viendo aquí. Va haciendo lo que se le pide, tanto atrás como adelante, pero ha de liberarse de la presión, ya que aquí tendrá un rol distinto al que tenía en Serbia".

Sobre el estreno en el Palacio, ante el público malagueño, Plaza deseó que sea "una fiesta". "Entiendo el horario, los hijos, el trabajo, pero hemos de tratar de venir, es el inicio de una temporada muy especial. Ojalá puedan venir los 8.000 abonados", concluyó.