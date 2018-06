Dani Díez renueva y Augustine escucha al Valencia Augustine y Díez pelean por un rebote con Reyes en la pista del Real Madrid. / LOF El pívot, uno de los mejores fichajes del pasado verano, ve con buenos ojos regresar a su exequipo ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 2 junio 2018, 00:51

No ha pasado ni una semana desde que el Unicaja terminó de manera precipitada su participación en los 'play-off' de la Liga Endesa y ya se empieza a despejar el futuro de varias piezas de la plantilla. Tendrá trabajo el director deportivo del club malagueño, Carlos Jiménez, porque la remodelación del equipo no va a ser menor. La intención inicial siempre es mantener el bloque, pero después no es tan sencillo. Por ahora, el club se garantiza que la mitad de la actual plantilla seguirá la próxima temporada. Además de los jugadores que tienen contrato (Alberto Díaz, Suárez, Milosavljevic, Shermadini y Okouo, aunque este último podría salir cedido), el Unicaja ampliará el contrato de Dani Díez. La negociación del alero, que estaba muy avanzada, está cerrada y a la espera del acto formal de la firma. El madrileño seguirá en el Unicaja y el club se garantiza mantener la línea de españoles o jugadores cupo de formación.

En el lado contrario, el Unicaja tendrá que hacer frente a otra marcha importante. Si la gran estrella del equipo, Nedovic, ya comunicó públicamente que no seguirá en Málaga, ahora el cuadro malagueño deberá afrontar la más que posible marcha de otro de sus referentes de esta temporada, James Augustine.

Considerado el mejor fichaje del Unicaja el pasado verano, el estadounidense estudia una propuesta del Valencia, un destino que le atrae mucho tanto por aspiraciones deportivas como por cuestiones personales. A sus 34 años, Augustine ha admitido en varias ocasiones que para él ahora es más importante su calidad de vida y la de su familia que el dinero o la competición en la que jugar (Euroliga o Eurocup). Por eso se marchó del CSKA para jugar en el Unicaja y por eso el pasado jueves decía que su prioridad absoluta era quedarse en España. Ahora el Valencia se vuelve a cruzar en su camino; fue su segundo equipo en España (en la temporada 2010-2011) y de allí es su mujer. Además ya intentaron ficharle la pasada campaña. Ahora ve con buenos ojos regresar a la ciudad valenciana junto a sus dos hijas y en el conjunto 'taronja' ven la posibilidad de incorporar a un pívot de primer nivel que este año ha sido el mejor reboteador de toda la Euroliga. En el Unicaja están muy satisfechos con el rendimiento del jugador de Illinois, pero son conscientes de que es un jugador muy caro para el club, sobre todo en el contexto de un presupuesto de Eurocup. El jugador pasa a tributar la próxima temporada el 50 % de su salario, por lo que habría que hacer un gran esfuerzo económico para mantener su salario actual.

Del resto de la plantilla, queda la baja segura de McCallum y las dudas con Waczynski, Salin y Brooks. Al polaco se le ha planteado una oferta a la baja que hace difícil su continuidad. En el caso del escolta finlandés, el club tiene una opción de renovarle un año más y hay muchas opciones de que lo haga. Por último, tanto el Unicaja como Brooks quieren seguir el mismo camino, aunque en este caso dependerá de lo que le pueda ofrecer el club malagueño y de las ofertas que le lleguen.