¿Debe jugar ya Musli en la Liga Endesa?

SÍ. El Unicaja no está en condicionesde prescindirdel talento, por José Miguel Aguilar

Estoy convencido de que Joan Plaza tiene un plan, incluso puedo llegar a pensar en que será un gran plan, pero conforme pasan los encuentros empiezo a pensar que ahora mismo es un plan desacertado. ¿Por qué? Porque no hay plan que justifique no utilizar a un jugador en plena forma física y con un acierto cara al aro demoledor. A Musli se le pueden poner muchos reparos (indolencia, desidia, falta de carácter en defensa…), pero su calidad está fuera de duda y el Unicaja, precisamente, demanda talento a raudales a tenor de lo visto hasta ahora. No está en condiciones de prescindir de la calidad. Esa es la verdad. Ahora mismo es más oportuno el concurso de Musli que el de Okouo (es más, para lo que juega el canterano mejor haberlo cedido a otro equipo para que adquiera más experiencia).

El análisis de este comienzo de temporada no despeja las dudas surgidas en verano respecto al juego interior, y aquellos que siempre ven el vaso medio lleno –es una opción de vida maravillosa, pero peligrosa en el voluble mundo del deporte– deberían mirar la clasificación para saber que las tres victorias ligueras se produjeron frente a los dos últimos en casa y en Murcia (esa es de calidad, y si no que le pregunten al Valencia por la dificultad que entrañó el domingo), mientras en la Euroliga se ha registrado el único triunfo que invita a la ilusión, frente al actual campeón, el Fenerbahce.

Jugar rematadamente mal en Madrid puede tener una excusa, no estar acertado frente a un rival diezmado por las lesiones puede tratarse de un mal día, pero llegar a ceder una renta de 27 puntos es indicativo de que algo falla, de que Plaza no da con la tecla adecuada, empezando por no contar para la Liga con este Musli de grandes números y mejores sensaciones. El serbio se está mereciendo una oportunidad porque solo Augustine está siendo tan regular como él en este primer mes de competición. A la pregunta del millón no hay respuesta: si Plaza considera la defensa la piedra filosofal de su proyecto, ¿por qué ficha jugadores tan inconsistentes atrás? Prescindir en estos momentos de Musli para la mitad de las competiciones es darle ventaja al rival antes de empezar los partidos. Solo espero que el serbio no sea otro caso Markovic o Toolson, incluso Fran Vázquez, que está a un altísimo nivel en un equipo campeón como el Tenerife.

NO. La temporada es larga y hay que dosificar a los jugadores, por Enrique Miranda

Después de ver a Musli tener dos grandes actuaciones en los partidos de Euroliga, parece un sinsentido que el serbio se quede en el banquillo en la competición española. Pero lo primero que hay que tener en cuenta en este debate es que esta temporada no es una temporada cualquiera. La exigencia de compaginar las dos mejores ligas de Europa ha hecho que el Unicaja configure una plantilla de 14 jugadores en las que los cambios, las rotaciones, son obligadas. Los hombres de Plaza ya sabían que se iban a quedar en el banquillo durante partidos enteros. Forma parte de la estrategia del equipo. Waczynski no jugó ante el Olympiacos, Milosavljevic se ha perdido los dos últimos partidos de la Liga Endesa, y Okouo y Soluade aún no han debitado en Europa. En el caso concreto de Musli, su ausencia en la ACBse ha visto relacionada con la cuestión de que Plaza no lo quería en el equipo este verano. El fichaje de Shermadini, un hombre de similares características a Musli, parecía condenar al serbio al banquillo.

Pero la realidad es que ese supuesto castigo ha servido para que Musli dé lo mejor de sí mismo en cada minuto que está en cancha. Si al exjugador del Manresa se le podía echar en cara cierta pasividad o falta de carácter en algunos momentos, el Musli de este inicio de temporada aprovecha cada segundo, sale a morder en cada choque y eso beneficia a su equipo. Ahí están sus números en la Euroliga. Plaza ya ha dicho que, al menos en estos primeros meses, Musli no jugará en la Liga Endesa. En la ACB hay un número de cambios limitado (15) y siempre tiene que haber cuatro ‘cupos’, jugadores formados localmente.

Entiendo que por ahora no se quieran gastar balas, ya que con Shermadini, Augustine y Okouo el puesto está cubierto y sólo estamos en el primer mes de competición. Hay que dosificar a los jugadores y por ahora a Musli le está sentando bien jugar poco, aunque lo lógico es que poco a poco vaya ganando minutos. Me gustaría verlo más tiempo en pista porque creo que es un jugador muy válido para el Unicaja. Pero si hay otro jugador en la plantilla similar (sigo sin entender bien el fichaje de Shermadini, con Musli en la plantilla), veo bien que uno de ellos descanse en la Liga Endesa. Otra cuestión es que el Unicaja utilice poco a sus ‘5’, que juegue poco interior. Pero ese es otro debate...