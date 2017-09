«Nos debemos al club», dicen los jugadores del Unicaja sobre las 'ventanas' de la FIBA Scariolo da instrucciones a Alberto Díaz en un entrenamiento de la selección en Banahavís. / FEB No acudirán a la llamada de sus selecciones para jugar los partidos de la Euroliga con el equipo malagueño JUAN CALDERÓN Jueves, 14 septiembre 2017, 01:56

Es y será la gran polémica del baloncesto europeo en los próximos meses. Esta temporada la Federación Internacional de Baloncesto estrenará los partidos de selecciones a mitad de temporada, clasificatorios para el Mundial 2019. Se quiere imitar el sistema que se usa en el fútbol, pero hay una gran diferencia. La NBA ya ha dicho que sus franquicias no liberarán jugadores para estos encuentros, mientras que la Euroliga no parará para facilitar la salida de efectivos de los principales equipos europeos a sus selecciones. La decisión final será de los clubes y de los propios profesionales.

La hora de la verdad llegará a finales de noviembre con la primera de las 'ventanas' de la FIBA. Entonces España se enfrentará a Montenegro (24 de noviembre) y a Eslovenia (26). La siguiente será del 19 de febrero al 27 de febrero. A dos meses y medio de la gran decisión, el asunto es lo suficientemente espinoso como para que todo el mundo pase de puntillas sobre la cuestión, especialmente los jugadores. Para el 24 de noviembre, día del España-Montenegro, está fijado, por ejemplo, el Unicaja-CSKA Moscú de competición europea.

SUR cuestionó ayer a los profesionales del conjunto malagueño al respecto. Ninguno quiso ser tajante en sus manifestaciones, pero parece evidente que declinarán la llamada de las dif erentes selecciones nacionales. La decisión ya está tomada.

«No queremos confusiones; el club nos está pagando y tendremos que hacer lo que dice» Nedovic

El Unicaja tiene tres jugadores españoles susceptibles de ser requeridos por Sergio Scariolo para los encuentros de clasificación para el Mundial: Suárez, Díez y Alberto Díaz. Suárez dio por cerrado su paso por la selección hace ya unos meses, pero ayer abordó el asunto. «No es algo que nos ocupe a nosotros, que estamos centrados en el comienzo de la Liga. Cuando llegue el momento, decidiremos. Nunca ha ocurrido esto, pero ahora mismo a nosotros nos pilla todavía lejos», dijo el madrileño.

Díaz, experiencia reciente

Quizá distinto sean los casos de Alberto Díaz y Dani Díez. El malagueño estuvo en la preselección de la selección que se concentró en Benahavís este verano. Un 'equipo B' ideado por la Federación Española precisamente para afrontar estas ventanas de la FIBA sin los jugadores que militan en la NBA. Sin embargo, sin espacio en el calendario, ambos tienen claro que será complicado acudir a la llamada de la selección. «No sabemos nada. Ahora ha surgido esto y que hay un conflicto. Es evidente que todo jugador quiere ir con su selección, pero al final el club es el que manda. Yo pertenezco al Unicaja y lo que decida el Unicaja es lo que los jugadores debemos hacer. Si el calendario no ayuda, no sé qué decisión se tomará, pero imagino que será que sigamos con el equipo y ya está», explicó Alberto Díaz a SUR.

Por su parte, Dani Díez, que también está en los planes de Sergio Scariolo para esos partidos clasificatorios para el Mundial de China, dio un detalle más: la orden de no hablar. «La verdad es que no sabemos qué hacer, aunque de este tema no podemos hablar nosotros porque es un asunto delicado y no nos dejan hablar mucho. O se arregla de alguna manera o tendremos que hacer caso a nuestro club con lo que nos digan. Nosotros somos unos mandados. Nos gusta representar a nuestras selecciones, pero el club es el que nos paga todos los días y con el que tenemos que cumplir. Hay partidos muy importantes este año a los que no podemos faltar», afirmó el alero madrileño.

Además de los españoles, el Unicaja tiene otros siete jugadores susceptibles de ser convocados por distintas selecciones europeas: Salin, Milosavljevic, Shermadini, Musli, Waczynski, Brooks (tiene pasaporte italiano) y Nedovic. Precisamente, este último también dio ayer su opinión sobre la gran polémica que vive el baloncesto europeo. «El club nos ha dicho que no podemos hablar de eso. No queremos confusiones. El club nos está pagando y tendremos que hacer lo que el club dice», insistió Nedovic, que se quedó a las puertas del Eurobasket con Serbia por culpa de una lesión.