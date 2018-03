Díez: «Queremos venirnos arriba contra dos grandes rivales y cambiar la inercia» SUR Málaga Jueves, 29 marzo 2018, 01:53

El alero del Unicaja Dani Díez habló ayer tras el entrenamiento de los dos partidos que afronta el equipo esta semana, el viernes ante el Olympiacos y el domingo ante el Real Madrid, ambos en casa. El madrileño admitió que el equipo no ha jugado bien en los últimos encuentros y ve en estos rivales una oportunidad para cambiar la tendencia. «Los dos últimos resultados no han sido positivos, sobre todo la derrota ante el Betis, que nos ha hecho mucho daño en la ACB. No hemos jugado del todo bien. A ver si esta semana, ante dos rivales grandes, podemos venirnos arriba, ganar y cambiar la inercia», dijo. Díez asegura que en la Euroliga quieren despedirse con buen sabor de boca ante su afición: «Tenemos ganas de jugar el último partido ante nuestra gente, la semana pasada ya hicimos un gran partido ante el Barcelona y aunque no tengamos posibilidades de clasificarnos, queremos despedirnos este año de la Euroliga con una victoria», declaró sobre el partido ante el Olympiacos. «El año creo que ha sido bueno en la Euroliga, hemos tenido altibajos, con derrotas por pocos puntos que nos hubieran hecho estar más arriba, pero hemos competido muy bien», dijo. Cuestionado sobre Livio Jean-Charles, comentó: «Lo conocía de jugar contra Francia en categorías inferiores. Se ha incorporado muy bien, ojalá nos dé ese frescor que necesitamos con la baja de Shermadini y los problemas de Augustine, que tiene la rodilla fastidiada».