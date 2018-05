El Unicaja pierde y está al borde de la eliminación AGENCIA LOF Cae ante el Kirolbet Baskonia en el primer partido de la serie de cuartos de final tras desplomarse en el último cuarto (87-70) JUAN CALDERÓN Domingo, 27 mayo 2018, 20:34

El Unicaja luchará el martes por evitar quedar eliminado y marcharse de vacaciones. El equipo malagueño cayó derrotado ante el Baskonia (87-70) en el primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa después de desplomarse en el último cuarto. Compitió mejor que en los últimos encuentros, pero no le bastó para superar a un rival mucho más sólido, que casi siempre fue por delante y que supo jugar con más lucidez en los minutos importantes del choque.

La importancia de lo que había en juego hizo que el Unicaja mostrase una intensidad mayor que en los anteriores encuentros, incluso el juego parecía con más lógica. Precisamente esta mejor circulación le permitió encontrar buenas posiciones de tiro desde las que Díez anotó tres triples, el tercero puso al equipo malagueño por delante a la mediación del primer cuarto, 10-11. Por el contrario, el Baskonia dominaba totalmente dentro de la zona, donde Shengelia y Poirier superaban sin problemas a Augustine y Brooks, que cargado de faltas tuvo que dejar su sitio a Suaréz. El Unicaja alcanzó los cuatro de renta después de un nuevo triple de Nedovic (12-16), pero fue sentarse el serbio y desplomarse el ataque malagueño y el primer cuarto se cerró 18-16 después de que Vildoza entrase como un torbellino al partido.

El Unicaja mantuvo su insistencia en el triple, pero ahora sin acierto y eso provocó que el cuadro vasco se estirase. Ya no sólo es que dominase por dentro, ahora con Diop, sino que Timma empezaba a enchufar triples, 29-25. Shermadini sigue fuera de forma, aunque también conviene destacar que sólo recibió un balón decente cerca del aro, y anotó. Fue McCallum el que mantuvo enganchado al partido al cuadro cajista con unos minutos muy serios hasta que empezó a precipitarse. Plaza lo sentó y Alberto Díaz no mantuvo el nivel tres malas defensas del malagueño sobre Huertas permitieron tres triples del brasileño. Hubo exceso de confianza. Huertas no es buen tirador, pero si tira solo, las mete, y eso hizo. Sus puntos dejaron el marcador en 44-36 antes de la segunda parte.

El Unicaja salió sin fuelle del vestuario y eso le hizo perder el ritmo del choque. En un minuto y medio el Baskonia ganaba por doce puntos con canastas demasiado fáciles, 48-36. El choque se complicaba el partido y surgió un actor inesperado: Dragan Milosavljevic. Probablemente no estaba previsto que jugase, pero la lesión que Waczynski sufrió en la primera parte le dio una oportunidad que aprovechó. 'Gagi' fue el motor de su equipo. Anotaba, defendía y reboteaba. El Unicaja, con un juego de ataque más elaborado, fue enjugando la renta local al tiempo que Shermadini cobraba importancia en defensa y también se dejaba ver en ataque. De perder por doce, el equipo de Plaza llegó con vida al último cuarto, 59-56.

El Unicaja logró situarse a sólo un punto con un par de buenas defensas, pero entonces le faltó paciencia para haber confirmado la remontada. Varios errores en ataque y los triples del Baskonia dieron un vuelco al partido. El sólo tres minutos el cuadro malagueño perdía por 14 puntos, 76-64. El parcial de 16-4 acabó con las aspiraciones del Unicaja, que acusó la ausencia de Shermadini, pero especialmente una mala defensa a los jugadores de perímetro del Baskonia. La defensa malagueña se desplomó por completo y cada canasta local hundía los ánimos de los jugadores de Plaza. Los despistes defensivos se sucedían al tiempo que la ventaja del Baskonia no paraba de crecer hasta el 87-70 final.