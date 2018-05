El entrenador del Andorra arremete contra Joan Plaza por los incidentes en el Carpena El técnico del Unicaja afeó la conducta de Peñarroya tras la derrota del sábado y el preparador rival le ha contestado hoy y le ha acusado de «vender su moto» Miércoles, 23 mayo 2018, 19:15

Saltaron chispas en el Unicaja-Andorra del pasado sábado, no sólo por lo que se vio en la pista (victoria local por 87-86, con varias decisiones arbitrales polémicas) sino también lo que pasó fuera de ella. Hubo exceso de tensión camino a los vestuarios, que terminó con algún jugador del Andorra golpeando los techos de los pasillos y con Joan Peñarroya, técnico del Andorra y Carlos Jiménez, director deportivo del Unicaja, intercambiando gritos (http://unicaja.diariosur.es/incidentes-tunel-vestuarios-20180519214003-nt.html).

Al final el indicente no llegó a mayores, aunque Joan Plaza se refirió a los incidentes y a la actitud de Peñarroya en la rueda de prensa posterior: «Han salido rompiendo techos, yo no monté ningún número cuando perdimos allí. Pregúntate por qué te remontan 20 puntos«, dijo Plaza en referencia clara a Peñarroya.

Hoy, el entrenador del Andorra ha sido cuestionado por aquellos incidentes y en su respuesta ha sido muy crítico con Plaza: «En dos momentos puntuales no actuamos bien. Pedí disculpas inmediatamente» dijo Peñarroya, que habló de «un par de golpes a un plafón, algo que no es habitual». Pero después arremetió contra las palabras de Plaza: «Cuando vas a jugar un partido, lo que pasa queda entre los profesionales. Nunca se me ocurriría dar una rueda de prensa y decir de un colega qué es lo que tiene que hacer o vender la moto que toque. Eso define bien a la persona«, dijo de Plaza.