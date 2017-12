El equipo que lo fichaba todo El Milán llegó a anunciar cinco incorporaciones en un día, se dio el lujo de no inscribir a Dragic y todavía no pudo contar con Patric Young JUAN CALDERÓN Viernes, 22 diciembre 2017, 11:53

Acabar la Euroliga como el peor equipo de la competición no es plato de buen gusto para ningún club. Eso fue lo que le pasó la temporada pasada al AX Armani Milán, que esta noche visita el Palacio de los Deportes (20.45 horas). Por eso, una vez que llegó el verano y después de quedar eliminado en las semifinales de la Liga italiana, comenzó una auténtica revolución en su plantilla. Si un fichaje es algo poco habitual y llamativo, en el Milán este verano lo realmente novedoso es que no anunciase un nuevo jugador. Once incorporaciones, además del entrenador realizó el cuadro milanés para esta temporada; es decir, un equipo totalmente nuevo para evitar el ridículo de la campaña anterior en la que perdió 22 de los 30 partidos que disputó.

El 10 de julio rompió récords, si es que los hay en esto de los fichajes, y anunció cinco incorporaciones al mismo tiempo: Andrew Goudelock, el escolta letón Dairis Bertans, el ala-pívot Amath M’Baye, el alero Vladimir Micov y el pívot Patric Young. O lo que es lo mismo, algunos de los mejores jugadores que había en ese momento en el mercado.

Luego llegaron cuatro refuerzos más y sin bajar el nivel de calidad. El ejemplo más claro es el de Jordan Theodore, al que el Unicaja seguía, el MVP de la Champions League de la FIBA, aunque Cory Jefferson, Amath M’Baye y las torres Kaleb Tarczewski y Arturas Gudaitis no se quedan atrás, como el experimentado pívot italiano Marco Cusin.

Con semejante plantilla, el técnico Simone Pianigiani se dio el lujo de no inscribir para la Euroliga al excajista Zoran Dragic, que la campaña anterior se rompió el cruzado. Hace un mes se marchó al Efes y en su segundo partido con el conjunto turco logró la canasta de la victoria ante el Milán. El destino. Si lo de Dragic es llamativo, no menos lo es el caso de Patric Young, uno de los mejores pívots de la pasada Euroliga de gran poder intimidador y especialista defensivo. En verano se operó dos veces una rodilla y todavía no ha debutado.