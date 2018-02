El Estrella Roja de Belgrado, en el punto de mira de la Euroliga

El Unicaja se enfrenta este viernes al Estrella Roja (19.00 horas), uno de los equipos que en las últimas campañas más y mejores jugadores ha sacado al mercado, pero que se encuentra en el punto de mira de la Euroliga por sus ya clásicos problemas económicos. A mediados de enero la Euroliga impuso una sanción de 15.000 euros por no estar al día en los pagos con sus jugadores. Se trató de un castigo llamativo. La sanción hacía referencia a la falta de pago a profesionales que en su mayoría ya no estaban en su plantilla. El club de Belgrado debía 450.000 euros a Marko Simonovic, Nemanja Dangubic, Milko Bjelica, Ryan Thomson, Nate Wolters, Charles Jenkins y Dejan Radonjic. Para cumplir con el ‘Fair play’ financiero de la Euroliga, se le exigió al club de Belgrado que se comprometiese a un plan de pagos que al parecer no cumplió, de ahí la sanción. Este castigo no ha sentado nada bien al rival del Unicaja.