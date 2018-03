Al Unicaja le basta el último cuarto ante el Estudiantes (57-72)

El Unicaja no tuvo que poner mucha carne en el asador para sumar este domingo su victoria número 13 en la Liga Endesa en la cancha de un Estudiantes, que acusó su falta de actividad competitiva en las últimas semanas (57-72). El cuadro malagueño sigue con la velocidad de crucero puesta en la Liga Endesa, en la que sólo ha perdido un partido en lo que va de 2018, ante el Baskonia. Aunque el equipo de Plaza sigue fuera de los puestos de cabeza de serie, esta jornada ha logrado recortarle una victoria al Valencia, que perdió en la pista del Gran Canaria.

En Madrid no necesitó el Unicaja su mejor versión para vencer al conjunto estudiantil. Sin Shermadini y con Nedovic aún entrando en dinámica, fueron Salin y McCallum los que lideraron el ataque malagueño, además de un solvente Brooks. Hubo momentos en los que el cuadro malagueño se desconectó del partido, algo que tendrá que corregir cara a duelos más relevantes. Llegó a ir ganando por 17 a mediados del segundo cuarto, pero entró en el último parcial con sólo cinco puntos de ventaja (42-47). Le bastó al Unicaja un buen arranque del último cuarto, con el equipo dominando el rebote y haciendo mucho daño al contraataque, para cerrar una solvente victoria.

Se encontró de inicio el Unicaja a un Estudiantes dócil, muy lejano del conjunto batallador e incisivo que suele mostrarse especialmente cuando juegan como local. Se notó que hay un abismo entre los ritmos competitivos de ambas plantillas. Si el Estudiantes ha estado prácticamente tres semanas sin jugar por la Copa del Rey y el parón de las ventanas FIBA y además ha tenido a varios jugadores con sus selecciones, el cuadro malagueño no ha dejado de competir y el viernes se estaba jugando su futuro europeo en Belgrado. Por tanto se notó la falta de ritmo en el cuadro local, que cometía pérdidas no forzadas y que no tenía buen criterio a la hora de seleccionar sus tiros. Como además su guía ofensiva, Landesberg, empezó en el banquillo -ha estado toda la semana con fiebre-, el dominio del Unicaja era claro.

El cuadro malagueño dominaba el rebote y aprovechaba las recuperaciones de balón para montar ataques rápidos con McCallum como punta de lanza. Un parcial de 2-12, tras un triple de Salin, puso a los visitantes 10 arriba con facilidad (7-17). Con las rotaciones en ambos bandos, los visitantes no lograron aumentar su ventaja y Cook cerró el cuarto con un triple (13-20).

Segundo cuarto

Se mantuvieron las facilidades en el segundo cuarto, aunque el cuadro malagueño tardó en aprovecharlas. Un triple de Salin tras casi cinco minutos sin anotar abrió de nuevo un parcial para los malagueños. Augustine repartía tapones entre el ataque estudiantil y una nueva canasta de Salin ponía al Unicaja 17 puntos arriba a mediados del segundo cuarto. Un resultado lo suficientemente abultado como para pensar que el partido estaba roto, pero el Unicaja es experto es desconexiones y le dio vida al cuadro local. 11 puntos seguidos anotó el Estudiantes sin mucha oposición del Unicaja, que mantenía en pista un quinteto atípico, con Suárez de '5' o con excesiva presencia en la cancha de Viny Okouo, totalmente fuera del partido.

Se esfumaron gran parte de esos 17 puntos de ventaja y el Estudiantes se marchó al descanso 7 abajo (28-35). Lo preocupante es que daba la sensación de que si el partido no se hubiera parado, el conjunto local le habría dado la vuelta al marcador.

Tras el descanso, fue Caner-Medley el que lideró al Estudiantes para acercar más a su equipo. El norteamericano con pasaporte de Azerbaiyán ya no está para muchas batallas físicas a sus 34 años, pero conserva su talento ofensivo y una zurda de lujo. Ocho puntos suyos, con dos tripes, pusieron al Estudiantes a uno. Empezó el último parcial con 42-47 para el equipo malagueño y una salida en tromba de los de Plaza (0-8, culminado con un contraataque sin bote muy vistoso) sirvió para sentenciar (42-55). El Estudiantes trató de recortar distancias de la mano del veterano Cook, pero Nedovic entró en acción y los tiros de Salin pusieron la puntilla para terminar ganando por 15 (57-72).