Un fichaje contra el desgaste Shermadini no ha mejorado de sus problemas en el pie izquierdo. / Ñito Salas La lesión de Shermadini reabre la opción de incorporar a un pívot temporero ENRIQUE MIRANDA Málaga Martes, 6 marzo 2018, 00:32

Que el Unicaja sea uno de los pocos equipos de la Euroliga e incluso de la Liga Endesa que no ha realizado ningún fichaje con la temporada ya iniciada es señal de que hasta ahora ha tenido suerte con las lesiones y de que la plantilla ha sido capaz de tapar en ocasiones algunas ausencias concretas. Si no está Nedovic, Milosavljevic o Wacynski juegan de escolta; si falta algún pívot, Díez puede ejercer de ‘4’ y Suárez de ‘5’... Hay versatilidad en el equipo y eso siempre ayuda. Pero la enorme exigencia física de esta temporada, con una acumulación de partidos sin precedentes, está empezando a pasar factura en el cuadro malagueño.

La exigencia física de la temporada empieza a pasar factura en los jugadores y Plaza quiere reforzar la plantilla

El domingo en la pista del Estudiantes no jugó Shermadini, Augustine lo hizo con dolor en una rodilla y Nedovic muy debilitado tras salir de una gripe. Los dos primeros no estarán hoy en el primer entrenamiento de la semana y son duda para los partidos del viernes en Moscú y el domingo en Málaga. Preocupa mucho el caso de Shermadini, que recibió un golpe en el pie izquierdo la pasada semana en un entrenamiento y mañana miércoles será sometido a una nueva resonancia para ver si hay fractura, lo que podría apartarlo de las canchas varias semanas. Además, Augustine sufre una contractura muscular en el soleo izquierdo según anunció el club, lo que deja al Unicaja con Okouo como único ‘5’ sano, a la espera de ver la evolución de los lesionados. Estos problemas físicos, especialmente el de Shermadini, reabren la opción de acudir al mercado y fichar a un jugador temporero. Desde que Musli se marchó en diciembre al Brose Bamberg forzado por la falta de minutos hay una ficha vacante en el equipo y Plaza no ha dudado en reclamar un fichaje. Lo ha hecho en privado a los dirigentes del club y también de manera pública, en algunos comentarios en sus ruedas de prensa. «Ahora estamos en un momento clave y hemos encontrar soluciones dentro del equipo o fuera, lo que haga falta», decía el domingo el entrenador.

Condicionantes

Si mañana se confirma que Shermadini se perderá varios partidos, el Unicaja estará obligado a fichar a un jugador interior. Con una rotación limitada a 11 jugadores –Soluade y Okouo están teniendo un papel testimonial–, se corre el riesgo de que el equipo se desmorone físicamente en la recta final de la campaña, con los ‘play-off’ y la clasificación para la próxima Euroliga en juego. Ya ha habido otras opciones de fichar esta temporada y el secretario técnico, Carlos Jiménez, debe tener nombres en cartera de candidatos.

Ahora hay algunos condicionantes, como que ya no se pueden incorporar a jugadores de otros equipos de la Liga Endesa y que, si llega algún fichaje, no podrá ser inscrito en la Euroliga. Pero con tres meses por delante de competición hay tiempo suficiente de adaptación para un recién llegado. Una vez pasada la Copa del Rey, tampoco hay tanto riesgo de que se alteren los roles cara a una competición tan intensa. Se trata de encontrar el jugador adecuado.