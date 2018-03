Fichaje inminente en el Unicaja El nuevo jugador sustituirá a Shermadini hasta el final de la temporada (archivo). / Ñito Salas Plaza desvela que anoche esperaba que se hubiese resuelto el reemplazo de Shermadini Jueves, 15 marzo 2018, 11:49

El Unicaja está a punto de concretar quién será el sustituto de Shermadini hasta el final de la temporada. Según explicó Joan Plaza, esperaba que el asunto se resolviese anoche y también destacó que no será ningún jugador de primerísimo nivel.

«Me hubiera gustado que estuviera ya, al día siguiente, pero también os digo que el mercado está trillado. Algunas ofertas que han hecho los agentes, luego eran de espaldas a los entrenadores y a los equipos que pertenecían y esos entrenadores se han negado. Jugadores que están acabando algunas competiciones y otros que han acabado algunas semanas, están sin hacer nada. Hay un filtro. No queremos traer a nadie que no vaya ayudar. Estoy a la espera de tener noticias. Pensaba que las tendría ayer noche, pero no sé nada más. Entendiendo que no va a venir ninguna perla, hay que jugársela con una o dos de las opciones que hay. Sus agentes americanos o serbios, lo complican todo», relató el entrenador.

Plaza reconoció que se ha mostrado flexible en cuando a los criterios que normalmente suele aplicar, pero que todavía sigue exigiendo que el elegido cumpla al menos una serie de parámetros. «El criterio cambia respecto al verano, pero sí mantengo esos filtros. Si es posible que tenga experiencia en España. He hablado con algunos que no sabían ni dónde estaba Málaga. Mejor un español que un europeo, y un europeo mejor que un americano y si es americano, pues que al menos tenga experiencia en Europa o en España. Omic no es una opción. Lo que os digo es que jugadores que vengan con una mochila detrás, no es bueno. No puedes hipotecarte para este tramo. El que venga, que quiera demostrar que quiere continuar, que quiera ganarse un contrato, que quiera morder. No es admisible», finalizó.