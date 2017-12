Un final de año de consolidación para el Unicaja

Milosavljevic se queda en Málaga

Milosavljevic no viajará hoy con sus compañeros a Israel. El jugador serbio llevaba algunos días con molestias y ayer no se entrenó con sus compañeros. El alero tiene una distensión en el músculo psoas, una lesión que no reviste gravedad pero que sí aconseja reposo. El club ha decidido que no viaje a Israel, con la idea de que sí pueda estar para el partido del sábado ante el Bilbao. Por otro lado, el Maccabi contará con la baja de Deshaun Thomas, con una lesión de rodilla.