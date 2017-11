Fran Vázquez y la selección: de las supuestas novatadas a ser el capitán Fran Vázquez, en la rueda de prensa de la Federación / FEB El exjugador del Unicaja regresa a la selección española siete años después para tener protagonismo en la clasificación para el Mundial 2019 ENRIQUE MIRANDA Málaga Lunes, 20 noviembre 2017, 21:18

En esta selección española tan atípica -sin jugadores de Euroliga ni de la NBA- que se va a jugar la clasificación para el Mundial de baloncesto en 2019 hay casos muy curiosos. Jugadores jóvenes con apenas protagonismo en la Liga Endesa que van a vestir la camiseta nacional o veteranos como Oliver, que va a debutar con 39 años con España. Uno de esos extraños ejemplos afecta a un jugador muy conocido por la afición del Unicaja: Fran Vázquez.

El gallego, actualmente en el Tenerife, tiene 34 años y ya está en los últimos años de su carrera. En su mejor momento de juego fue uno de los pívots más determinante de Europa y llamó la atención de la NBA. Pero su exitosa carrera no ha estado acompañada de una presencia continua en la selección nacional. De hecho, Vázquez va a volver a la selección siete años después de su última aparición. Y lo va a hacer como capitán del equipo, todo un privilegio. Scariolo y el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, han conseguido convencer a Fran para que haga un último servicio con la selección española, conscientes de que para el Mundial, ya con los jugadores de la NBA, el pívot del Tenerife no tendrá hueco.

La carrera internacional de Vázquez ha estado repleta de renuncias y rumores. Habitual en todas las selecciones de categorías inferiores y tuvo su primera experiencia en un torneo importante en el Europeo de Belgrado en el 2005. Tenía 22 años y entonces se habló de que el gallego no estuvo cómodo con el grupo que entonces lideraban Pau Gasol, Navarro o Calderón. Se rumoreó incluso que hubo novatadas a su llegada al equipo nacional, aunque los protagonistas y el seleccionador siempre lo negaron.

En 2006 una lesión en la espalda le hizo abandonar la concentración (entró Marc Gasol en su lugar). Ya no regresó hasta el Mundial de Turquía en 2010, en la que aquel triple de Teodosic a falta de tres segundo eliminó a España en cuartos. Y hasta ahora. "Vengo con ilusión debido a esta situación que vive el baloncesto. La ilusión siempre la he mantenido. El trabajo que voy a hacer es el de toda mi carrera, el de ayudar a mi equipo. Tenemos dos partidos complicados e intentaré ayudar a mis compañeros en este reto. Tenemos que hacer un buen trabajo y estar un poco apartados de las cosas que no nos tocan a nosotros”, afirmó ayer Vázquez, nombrado capitán por Scariolo. Quizás lo cómodo para él hubiera sido renunciar otra vez. Pero Fran Vázquez volverá a ser importante en los esquemas de Scariolo.