García, el gran valedor de Casimiro Ñito Salas El presidente del Unicaja siempre lamentó no haberle podido dar la oportunidad al técnico en 2012, cuando ya estaba apalabrada la llegada de Repesa JUAN CALDERÓN Miércoles, 13 junio 2018, 22:36

Han pasado seis años, pero finalmente Luis Casimiro tendrá una oportunidad de verdad para dirigir al Unicaja. El entrenador tuvo un breve paso por Málaga en 2012 cuando llegó para suplir a Chus Mateo. Cumplió con el objetivo mínimo que se le había marcado, mantener la plaza en la Euroliga. El Unicaja acabó noveno y salvó por los pelos este privilegio. Las normas entonces establecían que seguiría en la Euroliga si lograba acabar noveno o mejor. Fue un logro de mínimos, pero importante.

Casimiro estuvo dos meses en Málaga, pero conectó a la perfección con el presidente del club, Eduardo García, al que ya conocía de antes y que entonces también se encargó de reclutarlo. El técnico aguardaba que el club le diese una oportunidad e incluso dejaba caer a la prensa que cubría de cerca la información del equipo, que no 'lo defendiesen'. Era imposible. Repesa estaba fichado y su llegada era cuestión de días. Casimiro aguardó un cambio de rumbo de última hora que al final no se produjo. Desde el Unicaja se le insistía en que esperase porque lo de Repesa no estaba cerrado, cuando en realidad era un secreto a voces.

Fue llamativo que Casimiro siguió acudiendo cada día al Palacio de los Deportes cuando la temporada ya había acabado. Algunos jugadores hacían trabajo de postemporada y él, sin nada a la vista en forma de contrato en Málaga u otro club, aprovechaba para salir a correr, jugar al pádel y hablar de baloncesto. Lo más normal del mundo. Ahí también congenió bastante con el cuerpo técnico y médico, el mismo que ahora volverá a tener a sus órdenes.

La apuesta por Repesa fue un fiasco, y al presidente del Unicaja se le quedó la espina clavada de no haberle dado el mando del equipo a Casimiro. En muchas ocasiones García ha utilizado la coletilla «Mi amigo Luis», para referirse al manchego que ahora será el encargado de devolver al Unicaja a la Euroliga y al que al fin ha podido dar la oportunidad que hace seis años no tuvo.