García, presidente del Unicaja: «Plaza es nuestro entrenador y espero que siga siéndolo» García, en la presentación del All Star Minibasket de esta mañana / UnicajaB.Fotopress El máximo responsable del club reconoce que no se está hablando con otros técnicos, pero que la decisión final se tomará al final del resultado, «según el escenario en el que nos encontremos» ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 10 mayo 2018, 12:45

El presidente del Unicaja, Eduardo García, repasó esta mañana algunos aspectos de la actualidad del equipo en la presentación del All-Star Minibasket, que se celebrará en Los Guindos del 11 al al 13 de mayo. García reconoció que muchas de las decisiones de configuración de la plantilla pasan por ver en qué escenario se mueve el Unicaja la próxima temporada, es decir si sigue siendo equipo de la Euroliga o jugará en la Eurocup, algo que marca tanto el presupuesto como los posibles fichajes. En el caso del entrenador, el presidente aseguró que no hay ningún avance significativo con Joan Plaza, pero volvió a mandar un mensaje de que no se está hablando con ningún otro técnico, pese a los múltiples ofrecimientos que está teniendo el club y que la idea es seguir con el catalán al frente del equipo. «Queremos mantener lo que tenemos, pero depende de los distintos escenarios al final de temporada, es una realidad que no podemos obviar. Ahora mismo no podemos decir nada. Nuestro entrenador es Joan Plaza y espero que lo siga siendo, pero los escenarios habrá que analizarlos a final de temporada. La relación con Plaza es extraordinaria tras cinco años, sólo hay un entrenador en España que lleva más tiempo. No hay que demostrar nada más nuestra afinidad y empatía. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es ver en qué escenario estaremos al final», afirmó.

El mismo criterio se establecerá con las renovaciones de jugadores. «En algunos casos también se esperará al final. Con algunos jugadores hay una predisposición magnífica y con otros, tanto por su parte como por la nuestra, hay interés de esperar al final, eso forma parte del mercado», aseguró. Sobre el caso concreto de Nedovic, García dijo: «Tiene contrato con nosotros y su situación contractual recoge la opciones de salir y también de quedarse. Nosotros no contemplamos otra opción que no sea quedarse; si él desea marcharse, ya se verá. Pero por ahora no nos ha comunicado nada. Es un hombre que está feliz aquí. Todo esto forma parte del negocio y no sería el primero ni el último en marcharse, es así«