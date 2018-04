OTRO GRAN ÉXITO

El Unicaja demostró ayer, con otro triunfo frente al Barcelonaque, al margen del puesto que ocupe al final de la fase regular, será un enemigo temible para cualquiera en las eliminatorias por el título, camino de repetir su presencia en la Euroliga.

Ayer el conjunto azulgrana quiso desde el principio poner el balón muy cerca del aro en las manos de sus hombres altos. Por eso Plaza tuvo que buscar la posibilidad de acumular defensores en la pintura que sirvieran de obstáculo para los pívots visitantes. En ataque, todo funcionaba a partir de acciones individuales de Nedovic, quizás por eso el primer relevo barcelonista fue para dar descanso a Koponen, el hombre encargado de su vigilancia. El paso atrás de los defensores exteriores para proteger la zona dio resultado inmediato al Unicaja, porque los hombres del perímetro catalán no sabían sacar ventaja de su libertad. En el arranque del segundo cuarto se mantuvieron esos mismos parámetros y el Unicaja, con más ritmo, acierto exterior y rebote ofensivo, se fue 10 puntos por delante. Pesic introdujo modificaciones en su perímetro, pero su equipo seguía sin acertar desde fuera y los locales sacaban ventajas continuas de la condición de falso pívot de Jean Charles y de la polivalencia de Milosavljevic. Tuvo que volver Tomic, que ya no hacía el daño de antes, y el Unicaja, que parecía no necesitar a Nedovic y sólo permitió 10 puntos a su rival en el tercer cuarto, era claro dominador cuando el partido llegó al descanso, porque en el balance de balones perdidos y rebotes ofensivos había dispuesto de 10 posesiones más que su rival.

En la segunda mitad, el Barcelona cedía menos rebotes debajo de su aro, perdía menos balones y acertaba más desde fuera. Como el Unicaja sólo anotó 4 puntos en más de seis minutos, la ventaja local se había evaporado al comienzo del último cuarto. El partido ya se jugaba en defensa, anotar era más difícil y eso daba alas al Unicaja. Afortunadamente, Nedovic, Augustine y Waczynski cambiaron la tendencia del partido, aunque el resultado final del partido se decidió con una acción defensiva de Alberto Díaz.