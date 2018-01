UN GRAN RESPIRO

Frente a un Valencia muy mermado por las ausencias, el Unicaja se permitió seguir aspirando a estar en la Copa del Rey. El partido no fue gran cosa, pero los locales estuvieron un poquito mejor en tiros de dos y tiros libres y, sobre todo, mucho mejor en el rebote ofensivo, y por ahí llegó la victoria. Como siempre, pequeños detalles decidieron un partido igualado.

Anoche, en el comienzo, Plaza no reservó absolutamente nada. Puso en cancha a su perímetro de lujo, con McCallum, Nedovic y Waczynski. El alero visitante Doornekamp merodeaba por el poste bajo para sacar ventaja de su superioridad física sobre Waczynski, aunque no lo conseguía. Pasados unos minutos de igualdad, el técnico local tuvo que retirar a Nedovic, que no ponía mucha oposición a Rafa Martínez, el mejor del primer cuarto y responsable fundamental de la mínima ventaja valenciana al final de los primeros diez minutos. En el segundo cuarto el Unicaja aumentó la intensidad de su defensa y corrió por momentos un poco más. Todo ello le permitió la iniciativa, con Nedovic en el banquillo. Como tanta evolución no se reflejaba en el marcador, volvió el serbio, pero el Unicaja no lograba despegarse, debido al mayor acierto de los visitantes en triples.

A la vuelta del vestuario Plaza decidió dar guerra al único base visitante con la presión de Alberto Díaz. Aunque el cuadro malagueño no acertaba desde fuera, su ventaja creció gracias al rebote ofensivo. Cuando los hombres de perímetro local acertaron desde la larga distancia, el Unicaja abrió la primera brecha importante, porque el ataque valenciano sufría una clara avería, que bien pudo parchear en la recta final del tercer cuarto. El Unicaja entró en el último periodo con seis puntos de ventaja y Shermadini junto a algunos suplentes más en la cancha. El balón no llegaba al georgiano, y los visitantes empataron enseguida. Cuando Van Rossom tuvo que descansar lo mínimo el Unicaja dio un pequeño tirón, y aunque a su vuelta aún puso a su equipo a tiro, la victoria fue para un Unicaja más acertado desde la línea de personal en los momentos calientes.