Granger se deja querer por el Baskonia: "Es un equipo muy contrastado" El base insiste en que quiere probar suerte en la NBA, su prioridad ahora mismo Jueves, 27 julio 2017, 19:08

Jayson Granger es uno de los nombres del verano en el baloncesto español. El uruguayo ha recibido llamadas de varios equipos de Europa para interesarse por si situación, ya que salió libre del Efes de Estambul. El jugador está de vacaciones en Miami y apura sus opciones de conseguir un contrato en la NBA, su gran prioridad. Pero también se deja querer por el Baskonia como un plan 'B', ya que el conjunto de Vitoria le ha hecho una oferta de más de un millón de euros por temporada muy atractiva. El Unicaja tiene sus derechos en la ACB y por lo tanto tiene opción de ejercer el derecho de tanteo, aunque la oferta del Baskonia es muy elevada y se sale de los parámetros económicos de la entidad de Los Guindos.

El jugador pasó hoy por los micrófonos de la SER en Vitoria (ayer hizo lo mismo en Málaga) y el base habló maravillas del Baskonia, aunque sigue con su mente en la NBA. “Mi idea siempre ha sido encontrar un hueco en la NBA, pero no sabes qué pasará. Estoy esperando y tiene todo buena pinta, pero si no sale nada volveremos a Europa a ver qué ofertas hay. Tuve una oferta para renovar en Efes, pero con todo lo que estaba pasando allí me apetecía un cambio y no quería seguir”, aseguró el uruguayo en la emisora vasca.

Granger considera que aún tendrá que esperar “un par de semanas” para tener algo más claro su futuro pero volver a España es una opción muy clara si no logra un contrato en Estados Unidos. “Me gusta mucho la ACB, estuve diez años allí, es la mejor Liga de Europa, si sale la oportunidad de volver a España, encantado. El Baskonia hace unos cuantas semanas se puso en contacto conmigo, pero nada formal”. A la pregunta de si le gustaría jugar en el Baskonia, el exjugador del Unicaja aseguró: “Es un equipo muy contrastado, que ha hecho grandes temporadas los últimos años con muy buena afición y en una bonita ciudad y sería una buena opción. Aunque como digo mi idea es primero intentarlo en la NBA”.

¿Y volver a Málaga?, le preguntaron a Granger: “No se me ha pasado por la cabeza, pero porque ahora no estoy mirando las opciones que tengo en Europa. Hay interés en Rusia, Italia, China... todas las puertas están abiertas”. El base aseguró que no le ha llamado Prigioni, entrenador del Baskjonia: “No he hablado con Prigioni, siempre lo admirado, de chiquito ha sido uno de mis ídolos. Siempre es lindo aprender de los mejores, ha sido de los mejores de Europa, tiene un conocimiento del juego como tienen muy pocos”.