Granger, Musli, fichajes... El presidente del Unicaja pasa revista

El presidente del Unicaja, Eduardo García, pasó revista hoy a la actualidad del club tras el acto de presentación del torneo de baloncesto Costa del Sol, que se celebrará en septiembre con el club malagueño, el Alba Berlín y el Real Madrid (ver detalles del torneo y de la venta de entradas). El máximo mandatario contestó todas las preguntas y arrojó algo de luz sobre algunos temas de interés.

Plantilla cerrada

“La plantilla está hecha, tenemos los 14 jugadores que dijimos al principio y son los que están. Es un equipo ilusionante, del que esperamos mucho, aunque hasta que no empiece la temporada no podremos decir si estamos plenamente satisfechos o no. Estoy satisfecho con el trabajo que hemos hecho, se han conseguido fichajes sorpresa para mucha gente del baloncesto, gracias en parte a que no ha habido filtraciones. Todos los fichajes que han llegado estaban en los primeros puestos de nuestras preferencias desde el primer momento. Todos estaban en nuestra lista desde hace tiempo y no como se ha dicho que eran opciones marginales. En absoluto”

Fichaje de McCallum

“En el caso de McCallum, ha habido que esperar al momento adecuado. No es fácil traer a jugadores de ese nivel, que podrían estar en la NBA y desde el primer momento estuvimos peleando por McCallum y es cierto que en algún momento parecía que era imposible, porque se quedaba en la NBA. Hemos seguido peleando hasta el último instante. Al final, Marcelinho Huertas le ha costado un poco más al Baskonia y ha tenido que firmar dos años de contrato. Ya está dicho todo”

Posible salida de Musli

“Nosotros no estamos buscándole salida a Musli y podéis preguntarle a cualquier agente. El club tiene muy claro que no va a perder dinero para eliminar a jugadores de primer nivel como Musli. Es un jugador nuestro. El entrenador puede escribir lo que le dé la gana, él no ha nombrado a ningún jugador. Estamos abiertos a cualquier opción, pero se nos tienen que plantear situaciones que sean satisfactorias y por ahora no las hay”

Oferta por Granger

“Lo tenemos en tanteo desde hace tres años y esperamos a que llegue la oferta. Todavía no está resuelto, porque ya sabemos que su ilusión es jugar en la NBA. Si llega a España y le presentan una oferta, estudiaremos el contrato y veremos lo que hacemos en función de los intereses del club. No estamos diciendo que vayamos a ir al tanteo, sólo digo que lo estudiaremos. Es una opción que tendrá que pasar por el consejo de administración del club cuando llegue ese momento”

Lesión de Nedovic

“Nedovic no necesita intervención, sólo reposo. Esperamos que en un par de semanas pueda empezar a trabajar. Nosotros preferiríamos que no jugase el Eurobasket y entiendo que para el jugador es importante. Ha tenido una lesión y esperamos que su recuperación empiece cuanto antes”

Plaza y su futuro

“ El entrenador está satisfecho, muy contento con la plantilla que hemos hecho. No hemos hablado de prolongar su contrato, no es el momento. Ahora él tiene contrato y ahora estamos en lo que estamos, trabajando muy duro para tener el equipo que tenemos. Este ha sido el objetivo prioritario”