Granger, un MVP para Plaza El entrenador del Unicaja apuesta por el base uruguayo como mejor jugador de la Liga Endesa esta temporada Miércoles, 27 septiembre 2017, 12:44

Coincidieron dos años en Málaga. Dos temporadas en las que el jugador uruguayo procedente del Estudiantes creció en un equipo de Euroliga hasta convertirse en uno de los bases más interesantes del continente. Del Unicaja se marchó al Efes, con una oferta millonaria. Jayson Granger funcionó muy bien a las órdenes de Joan Plaza. Esta temporada se volverán a encontrar en la Liga Endesa, esta vez como rivales. Por mucho que el Unicaja dijera públicamente que se iba a intentar su fichaje, no hubo ni contacto con el jugador ni interés real: "Yo nunca tuve información alguna del Unicaja. No sé nada, mis agentes me pasaron las diferentes ofertas que tuve y de Málaga no llegó nada formal. Baskonia fue el equipo que realmente puso interés", aseguró el pasado lunes el nuevo jugador del Baskonia cuando este periódico le preguntó por el asunto.

Pero es evidente que a Plaza le hubiera encantado contar de nuevo con Granger, pese a que después el Unicaja ha sido capaz de fichar a un base muy ilusionante, como Ray McCallum. En la tradicional encuesta que realiza la ACB con todos los entrenadores antes del inicio de la temporada, el técnico del Unicaja tiene claro quién puede ser el MVP de la campaña: Jayson Granger. Plaza ve al uruguayo en el quinteto ideal junto a Pau Ribas, Alex Mumbrú, Will Thomas y Gustavo Ayón (hay que decir que el entrenador del Unicaja no suele incluir a sus propios jugadores). Y cita a Granger como posible MVP, algo que no deja de ser curioso.

Plaza ve además al Andorra como equipo revelación de la campaña y al joven alero del Estudiantes Edgar Vicedo como jugador revelación.

Del resto de la encuesta, destaca que pocos entrenadores citan al Unicaja como favorito para ganar la Liga. Lo hacen Ibon Navarro (Murcia), Peñarroya (Andorra) y Néstor García (Fuenlabrada), aunque la mayoría sí contempla la presencia del equipo malagueño en la Copa del Rey. En cuanto a las individualidades, Ray McCallum en el único jugador que aparece en las respuestas de los entrenadores. Moncho Fernández (Obradoiro) y Peñarroya lo citan como parte del quinteto ideal e Ibon Navarro cita al base como jugador revelación.

Aquí puedes consultar la encuesta completa:

1. ¿Qué equipo es el máximo favorito para el título?

2. ¿Qué ocho equipos disputarán la Copa?

3. ¿Quién será el MVP Movistar de la Liga Endesa 2017-18?

4. ¿Qué cinco jugadores, uno por posición, serán elegidos en el Mejor Quinteto?

5. ¿Cuál será el equipo revelación de la temporada?

6. ¿Cuál será el jugador revelación de la temporada?

Pablo Prigioni (Baskonia)

1. Baskonia

2. Baskonia, Real Madrid, FC Barcelona Lassa, Valencia Basket, Unicaja, Herbalife Gran Canaria, Iberostar Tenerife y Montakit Fuenlabrada

3. Tornike Shengelia

4. Marcelinho Huertas, Jayson Granger, Janis Timma, Tornike Shengelia y Johannes Voigtmann.

5. Montakit Fuenlabrada

6. Jordan McRae

Diego Ocampo (Divina Seguros Joventut)

1. Real Madrid o FC Barcelona Lassa

2. Real Madrid, FC Barcelona Lassa, Valencia Basket, Baskonia, Unicaja, Herbalife Gran Canaria y dos más.

3. Luka Doncic

4. Luka Doncic, Jordan McRae, Aaron Doornekamp, Anthony Randolph y Anzejs Pasecniks

5. MoraBanc Andorra

6. Anzejs Pasecniks

Sito Alonso (FC Barcelona Lassa)

1. Hay mucha igualdad, hay muchos equipos capaces de lograr el título

2. Este año todavía es más complicado hacer un pronóstico. Desde mi punto de vista, la Liga Endesa ha subido el nivel.

3. Depende de la dinámica en todos los equipos, pero hay muchos fichajes capacitados para lograr este galardón.

4. Imposible de adivinar a estas alturas

5. Pondré a varios, sin olvidar a otros… pero por sus fichajes y su ambición: Tecnyconta Zaragoza, MoraBanc Andorra, Movistar Estudiantes, RETAbet Bilbao Basket, Monbus Obradoiro

6. Moussa Diagné, Janis Timma, Rolands Smits, Charlon Kloof, Lucio Redivo

Porfi Fisac (Gipuzkoa Basket)

1. Después del año pasado, no habrá sorpresas: Real Madrid

2. Temporada muy abierta, con 4-5 favoritos y muchos equipos con opciones.

3. Luka Doncic

4. Luka Doncic, Fernando San Emeterio, Adam Hanga, Tornike Shengelia y Henk Norel.

5. Gipuzkoa Basket

6. Dani Pérez (Gipuzkoa Basket)

Luis Casimiro (Herbalife Gran Canaria)

1. Real Madrid

2. Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia, Iberostar Tenerife, FC Barcelona Lassa, Unicaja, MoraBanc Andorra y Herbalife Gran Canaria.

3. Bojan Dubljevic

4. Luka Doncic, Jaycee Carroll, Adam Hanga, Tornike Shengelia y Bojan Dubljevic

5. MoraBanc Andorra

6. Patricio Garino

Nenad Markovic (Iberostar Tenerife)

1. Valencia Basket

2. Los mismos que el año pasado

3. Bojan Dubjlevic (Valencia Basket)

4. Phil Pressey (FC Barcelona Lassa), Luka Doncic (Real Madrid), Mateusz Ponitka (Iberostar Tenerife), Tornike Shengelia (Baskonia) y Bojan Dubjlevic (Valencia Basket)

5. Movistar Estudiantes

6. Mateusz Ponitka (Iberostar Tenerife)

Moncho Fernández (Monbus Obradoiro)

1. FC Barcelona Lassa / Real Madrid

2. FC Barcelona Lassa, Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria, Iberostar Tenerife y dos más

3. Luka Doncic

4. Luka Doncic, Ray McCallum, Rakim Sanders, Ryan Kelly y Bojan Djublevic

5. Todos los equipos tienen calidad suficiente para alcanzar ese titulo

6. Ryan Kelly

Néstor García (Montakit Fuenlabrada)

1. Los principales favoritos son Valencia Basket, Real Madrid, Baskonia, FC Barcelona Lassa y Unicaja.

2. Los cinco anteriores, el anfitrión y para las otras dos posiciones preveo mucha batalla entre bastantes equipos.

3. No puedo decantarme por uno en particular. Además, hay muchos jugadores nuevos a los que quiero ver con más tiempo.

4. Digo lo mismo que en la anterior cuestión. Hay muchos jugadores muy buenos en todos los equipos, muchos de ellos recién llegados. Ahora no puedo aventurarme a dar un quinteto.

5. Trabajaremos para que sea el Montakit Fuenlabrada.

6. Ojalá sea alguno de los jugadores del Montakit Fuenlabrada.

Joan Peñarroya (MoraBanc Andorra)

1. Cualquiera de los que juegan Euroliga

2. Los cinco de Euroliga, Herbalife Gran Canaria y queden dos plazas para un grupo de 6/7 equipos. Queremos ser uno de esos dos equipos

3. Sergio Llull

4. Ray McCallum, Luka Doncic, Janis Timma, Tornike Shengelia y Bojan Dubljevic

5. MoraBanc Andorra

6. Alguno de MoraBanc Andorra

Salva Maldonado (Movistar Estudiantes)

1. Real Madrid

2. Real Madrid, FC Barcelona Lassa, Valencia Basket, Baskonia, Herbalife Gran Canaria, Unicaja, Iberostar Tenerife, Movistar Estudiantes

3. Adam Hanga

4. Luka Doncic, Adam Hanga, Sylven Landesberg, Gustavo Ayón y Bojan Dubljevic.

5. Monbus Obradoiro

6. Lucio Redivo

Alejandro Martínez (Real Betis Energía Plus)

1. Real Madrid y FC Barcelona Lassa.

2. Los cinco equipos de Euroliga, Herbalife Gran Canaria, Iberostar Tenerife y hay varios candidatos para la octava plaza.

3. Bojan Dubljevic.

4. Luka Doncic, Joan Sastre, Adam Hanga, Bojan Dubljevic, Giorgi Shermadini.

5. Todos los equipos que no entraron la campaña anterior en Playoff se han reforzado muy bien. Muchos candidatos. Nosotros trabajaremos para merecerlo.

6. Han llegado muchos jugadores nuevos a la competición y hay que ver como se adaptan y evolucionan. Espero que pueda ser alguno del Real Betis Energía Plus.

Pablo Laso (Real Madrid)

1. Es pronto para hablar de un favorito ya que la Liga Endesa aún no ha empezado y no ha habido tiempo de ver a su verdadero nivel a todos los equipos.

2. 10/12 equipos tendrán claras opciones de estar en la Copa del Rey y hasta la ultima jornada de la primera vuelta seguro que habrá alguna plaza en juego.

3. En este momento del año no puedes elegir a un jugador como MVP.

4. Al igual que en la elección del posible MVP, es pronto para saber quiénes podrán ser los integrantes de ese quinteto.

5. Los equipos de la Liga que se mantienen y los que han llegado nuevos se han reforzado muy bien y han completado rosters muy interesantes, pero aún es pronto para decir quién será el equipo revelación porque estamos prácticamente en pretemporada.

6. Me gustaría que fuera uno de mi equipo.

Carles Duran (RETAbet Bilbao Basket)

1. Real Madrid y FC Barcelona Lassa

2. Herbalife Gran Canaria, Valencia Basket, FC Barcelona Lassa, Unicaja, Real Madrid, Baskonia y dos más. Espero que uno de los dos seamos nosotros.

3. Luka Doncic

4. Luka Doncic, Erick Green, Bojan Dubljevic, Adam Hanga y Anzejs Pasecniks

5. Monbus Obradoiro

6. Mike Tobey

Diego Epifanio (San Pablo Burgos)

1. Real Madrid y FC Barcelona Lassa

2. Herbalife Gran Canaria como organizador, Real Madrid, FC Barcelona Lassa y otros 5 equipos que obtendrán el premio de disputarla como fruto de su buen trabajo y de sus resultados.

3. Luka Doncic

4. Luka Doncic, Brad Oleson, Javier Beirán, Nick Caner-Medley, Ante Tomic

5. Creo que hay muchos equipos para poder llevarse este galardón. Si debo elegir diría que puede estar entre Movistar Estudiantes, UCAM Murcia y Monbus Obradoiro.

6. Ojalá que el galardón recaiga sobre uno de los jugadores de San Pablo Burgos. Si debo elegir un jugador de otro equipo me gustaría que fuera Mo Soulade.

Ibon Navarro (UCAM Murcia CB)

1. Cualquiera de los cinco equipos que disputarán la Euroliga y Herbalife Gran Canaria

2. Los cinco de Euroliga, Herbalife Gran Canaria y dos más

3. Luka Doncic

4. Erick Green, Luka Doncic, Adam Hanga, Tornike Shengelia, Anthony Randolph

5. Monbus Obradoiro

6. Ray McCallum

Joan Plaza (Unicaja)

1. Real Madrid

2. Los que se lo merezcan y ojalá que Unicaja sea uno de ellos.

3. Jayson Granger

4. Jayson Granger, Pau Ribas, Alex Mumbrú, Will Thomas y Gustavo Ayón

5. MoraBanc Andorra

6. Edgar Vicedo

Txus Vidorreta (Valencia Basket Club)

1. Hay mucha igualdad, no se puede dar un único candidato

2. Herbalife Gran Canaria, Valencia Basket, Real Madrid, FC Barcelona Lassa, Baskonia, Iberostar Tenerife, MoraBanc Andorra, Unicaja

3. Bojan Dubljevic

4. Jaime Fernández, Matt Thomas, Janis Timma, Mike Tobey, Bojan Dubljevic

5. San Pablo Burgos

6. Mike Tobey