De Los Guindos al draft de la NBA Belemene, en el Clínicas de LEB en 2014. Sólo cinco canteranos del Unicaja lograron entrar la lotería de la mejor liga del mundo; Okouo y Belemene, los próximos en intentarlo ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 26 abril 2018, 00:22

Cuando aquella madrugada de junio de 2005 el entonces comisionado de la NBA, David Stern, pronunció el nombre de Fran Vázquez en la gala del draft de la NBA celebrada en Nueva York, el pívot gallego estaba escribiendo el principio de un capítulo inédito en la historia del Unicaja. Fue seleccionado en el número 11 por los Magic de Orlando y se convertía así en el primer canterano de Los Guindos en ser seleccionado en el sorteo universitario. La historia del actual pívot del Tenerife ya es conocida: decidió no dar el salto a Estados Unidos y optó por fichar por aquel proyecto millonario del Akasvayu Girona.

Desde entonces se pueden contar con los dedos de una mano los jugadores formados en la factoría de Los Guindos que han logrado entrar en el draft de la NBA, el procedimiento por el cual las franquicias de la mejor Liga del mundo eligen a los mejores talentos menores de 23 años. Paulao Prestes (elegido en el puesto 45 por los Minnesota Timberwolves en 2010), Ognjen Kuzmic (número 52, Golden State Warriors, 2012), Álex Abrines (número 32, por Oklahoma City Thunder, en 2013) y Domantas Sabonis (número 11, por los Oklahoma City Thunder, en 2016), forman junto al gallego este quinteto de canteranos 'drafteados', de los que sólo los tres últimos llegaron a debutar en la NBA. Ahora, otros dos jugadores formados en las pistas de Los Guindos sueñan con que su nombre se pronuncie en la gala del draft:Viny Okouo y Romaric Belemene. Ambos no están aún en su año de selección natural, que sería la próxima temporada, por lo que todavía pueden retirar su nombre antes del 11 de junio, lo que probablemente harán. El pívot no está teniendo apenas minutos en el Unicaja, por lo tanto no ha podido crecer mucho en su juego.

«La idea es poder entrenarme con algunas franquicia en verano», dice Okouo

Romaric sí está teniendo protagonismo en su cesión en el Oviedo de LEB, pero aún está lejos de tener un papel importante en un equipo ACB, lo que sí le serviría de buen cartel para la NBA. Sus opciones de salir seleccionados entre los 60 puestos son prácticamente nulas. Hay que tener en cuenta que este año se presentan 236 jugadores, entre ellos medio centenar de fuera de Estados Unidos –como la estrella del Real Madrid, Luka Doncic o dos españoles, Xabier López-Arostegui del Divina Seguros Joventut y Yankuba Sima de la Universidad de Oklahoma State–.

¿Por qué ahora?

¿Por qué se presentan entonces ahora? Pues como una maniobra de sus agencias de representación para evaluar sus posibilidades, para que sus nombres empiecen a sonar entre las franquicias y las webs especializadas y para tratar de lograr alguna invitación a entrenamientos de verano. «La idea de inscribirme es tratar de tener la posibilidad de entrenarme con alguna franquicia en verano», admitía ayer Okouo , consciente de que el objetivo principal no es ir al draft. El verano pasado ya se apuntó, pero se retiró antes de la ceremonia.

Por su juventud y físico, el pívot podría ser un jugador interesante en un futuro para algunas franquicias norteamericanas, sobre todo como especialista defensivo. Pero antes tendrá que conseguir jugar muchos minutos en la Liga Endesa, en el Unicaja o cedido en otro club. El caso de Belemene es similar y también ha estado ya preinscrito en el draft y terminó retirando su nombre. Otros veranos ha mostrado mucho interés por jugar las Ligas de verano o participar en entrenamientos en Estados Unidos, donde estudia y juega su hermano mayor Cedric.

Si Viny o Romaric logran llegar en un futuro a la NBA o al menos a ser elegidos en el draft, será que lo han hecho bien antes con el Unicaja.