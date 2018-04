Hora de meter una marcha más El Unicaja necesitará hoy al mejor Nedovic. / Ñito Salas El Unicaja necesita volver a mostrar su mejor nivel hoy ante el Barça y demostrar que puede ser cabeza de serie ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 15 abril 2018, 00:41

A la liga regular de la ACB le queda mes y medio de competición y siete partidos, incluido el de hoy ante el Barcelona (18.30 horas, en el Palacio de los Deportes y en directo por el canal #0 de Movistar+). En ese periodo de tiempo, el Unicaja tendrá que buscar su lugar para afrontar en las mejores condiciones las eliminatorias por el título, el periodo en el que se pone en juego realmente toda la temporada y gran parte del futuro a corto plazo, puesto que el principal objetivo es conseguir la plaza de la Euroliga de la próxima temporada.

Ha llegado el conjunto malagueño a este punto en un momento de indefinición, de cierta imprevisibilidad. El equipo que entrena Plaza lo mismo hace un partido horrible –ante Betis u Obradoiro– que le gana al Olympiacos o Fenerbahçe. La peor versión del equipo malagueño sufriría para entrar en 'play-off', pero si consigue acercarse a su pico máximo de rendimiento este grupo de jugadores puede dar alguna gran alegría en esta recta final de temporada. Por eso es hora de que el Unicaja ponga una marcha más en su juego, dé un paso adelante y demuestre que realmente merece ser cabeza de serie en los 'play-off' y equipo de Euroliga.

La visita hoy del Barcelona tiene que marcar la diferencia. El cuadro malagueño ha logrado dos victorias consecutivas, ante Tenerife y Obradoiro, y ahora le falta un triunfo de postín que confirme que el tren está sobre las vías y que a partir de ahora aumentará su velocidad.

No será fácil, porque el equipo que entrena Pesic viene de arrollar al Betis y con una dosis extra de motivación tras perder los tres encuentros que ha disputado esta temporada contra el Unicaja. Para colmo, el equipo local puede tener una baja sensible, ya que Brooks no se entrenó tampoco ayer por el golpe sufrido en su rodilla derecha en el entrenamiento del viernes y habrá que esperar hasta última hora para saber si podrá jugar. Con Shermadini fuera de juego, la baja de Brooks sería un serio contratiempo, aunque en el Barça tampoco están Seraphin y Sanders.

Tomic y Koponen

La pelea por ser cabeza de serie será tremenda en estas últimas semanas y el Barça tampoco se puede permitir el lujo de dejar de sumar. El Valencia acecha y ayer le ganó al Zaragoza (74-97) para igualar el balance del equipo catalán. «En el Barça no se lucha para ser segundo, sino para ser primero. Para ser primero, se necesita un posición buena en la liga regular y, por ello, es mejor acabar segundo que tercero», explicó ayer Pesic, técnico rival.

Ambos equipos son conscientes de que el partido se ganará desde el trabajo colectivo y la defensa, aunque hay varios jugadores en un buen momento personal que pueden marcar diferencias. En el Barcelona, Tomic fue designado MVP del mes pasado tras promediar más de 23 puntos de valoración en las cuatro victorias de su equipo. Sin Shermadini, el Unicaja puede tener muchos problemas para frenar sus 2,18 de altura (ya pasó la pasada semana con Pustovyi). También Koponen está en un gran momento de confianza, con un 49 % de acierto en triples.

En el Unicaja, Nedovic ha sido clave en las tres victorias del Unicaja ante el Barcelona esta temporada (16,3 puntos de media ante el cuadro catalán) y Alberto Díaz está en clara línea ascendente y viene de hacer su mejor marca anotadora en la Liga Endesa (18 puntos ante el Obradoiro).