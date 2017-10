Vídeo: La impresionante bronca de Plaza en un tiempo muerto "No quieres hacer las cosas bien, no puedes jugar. Me estoy equivocando contigo", dice el entrenador, en un mensaje que parece dirigido a Soluade SUR Domingo, 8 octubre 2017, 18:46

Hubo tensión en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, especialmente en las filas del Unicaja, que no se encontró cómodo en el partido y que sufrió su primera derrota de la temporada.

El entrenador del conjunto malagueño, Joan Plaza, no se fue contento con lo que vio en la cancha y trató de cambiar el ritmo del partido con varios cambios y con distintas configuraciones del equipo. Las cámaras de televisión captaron un momento curioso de esa tensión en el banquillo malagueño, en un tiempo muerto producido en el tercer cuarto.

Con el Unicaja perdiendo por 54-47 y a un minuto del final del tercer cuarto, el entrenador del Unicaja se desespera con los rebotes perdidos por el conjunto malagueño. Y le echa una espectacular bronca a uno de sus jugadores. "No bloqueo el rebote, te quedas mirando. Va O'Leary y te mete un mate en tu p... cara. No quieres hacer las cosas bien, no puedes jugar. Me estoy equivocando contigo", grita Plaza en un mensaje que parece dirigido al canterano Soluade. De hecho Soluade, que acababa de salir, jugó sólo dos minutos y fue sustituido por Salin tras ese tiempo muerto. No volvió a jugar.